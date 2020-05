Le gouvernement en fait-il assez ?

D’abord 11,5 milliards d’euros à la mi-mars, puis 44 milliards à la mi-avril, en attendant de nouvelles annulations de charges et autres subventions. La facture des mesures d’aides aux entreprises ne cesse de grimper. Contrairement à l’Allemagne, qui a frappé fort d’entrée, la France a fait le choix d’une montée en puissance progressive de son plan de soutien, au prix de quelques complexités et retards à l’allumage, même si François Asselin, le président de la CPME, estime que » le gouvernement a globalement bien répondu « .

La principale mesure, dont le coût est évalué à 26 milliards sur trois mois, fait l’unanimité : le chômage partiel, qui permet à l’Etat de prendre en charge 84 % du salaire net et ainsi d’éviter des licenciements coûteux, bénéficie massivement aux PME. Les entreprises de moins de 250 salariés représentent les trois quarts des heures demandées. Les avis sont plus mitigés, en revanche, sur le fonds de solidarité, destiné à aider directement les patrons des entreprises de moins de dix salariés (TPE).

Un premier volet, limité à 1,5 milliard et excluant, au départ, les sociétés déficitaires, a été mis en place mi-mars, pour leur verser jusqu’à 1 500 euros par mois. Il a fallu attendre un mois pour qu’un second volet accorde des aides complémentaires de 2 000 à 5 000 euros, portant le total du fonds à 7 milliards. « On a perdu du temps et on a dû faire à chaque fois des demandes pour restreindre le nombre d’entreprises exclues du dispositif », critique Marc Sanchez, pour le Syndicat des indépendants, qui note que « le dispositif reste très bureaucratique ».

L’Allemagne frappe plus fort

Son montant demeure aussi encore modeste : selon les calculs du sénateur Albéric de Montgolfier, il ne compenserait que 15 % des pertes de chiffre d’affaires. A l’inverse, l’Allemagne a mis d’emblée 50 milliards sur la table pour soutenir toutes ses TPE à hauteur de 9 000 à 15 000 euros sur trois mois, presque sans critère de sélection. Le coût du fonds français devrait toutefois être revu à la hausse puisque les aides du second volet pourront désormais monter à 10 000 euros dans certains secteurs (restauration, tourisme, culture…).

Ces subventions directes sont, par ailleurs, complétées par un arsenal assez robuste de mesures de trésorerie : des reports de charges sociales et fiscales, des remboursements anticipés de crédits d’impôts, et surtout les prêts bancaires garantis à 90 % par l’Etat. Pour ces derniers, Frédéric Oudéa, en tant que président de la Fédération bancaire française, note que la France mène le bal en Europe : « 55 milliards de prêts de ce type accordés au 11 mai, pour 33 milliards seulement en Allemagne, 30 en Espagne… et 6 en Italie. »

« Anomalie fiscale »

Certaines mesures de trésorerie se transformeront, soit en injections de fonds propres (lire ci-contre), soit en aides sonnantes et trébuchantes, comme les annulations de charges sociales pour les TPE ayant subi des fermetures administratives. « Il faudrait aussi aider les PME industrielles dont le capital fixe n’a pu être utilisé durant le confinement et dont la compétitivité est un enjeu crucial pour la reprise », avance Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, qui imagine un crédit d’impôt pour compenser la non-utilisation des machines.

Enfin, François Asselin pousse à se projeter rapidement vers la suite. « Les mesures barrières risquent de diminuer la productivité de nombreuses entreprises », prévient le patron des PME, qui plaide pour une baisse des impôts de production. « Une anomalie fiscale française très pénalisante pour les PME industrielles, qui pèse sur les exports et ne favorise pas les relocalisations », approuve Emmanuel Jessua, de COE Rexecode. Autre piste avancée par Nicolas Brien, le directeur général de l’association France Digitale, « le renforcement du dispositif IR-PME, qui inciterait fiscalement les particuliers à investir et permettrait de mobiliser l’épargne forcée accumulée durant le confinement ». Autant de mesures qui viendraient bien sûr alourdir la note pour l’Etat.