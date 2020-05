Quatorzaine au Royaume-Uni: La France riposte

« Nous prenons note de la décision du gouvernement britannique et nous la regrettons », a réagi vendredi auprès de l’AFP le ministère de l’Intérieur français alors que le Royaume-Uni a annoncé imposer une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l’étranger. « La France se tient prête à mettre en place une mesure de réciprocité dès lors que le dispositif entrera effectivement en vigueur côté britannique », a-t-on ajouté place Beauvau.

Une « quatorzaine volontaire sera demandée par réciprocité », a précisé vendredi soir un communiqué commun des ministères de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires étrangères et de la Santé.

« Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, quelle que soit leur nationalité, seront invités à effectuer une quatorzaine lorsque la mesure britannique de quatorzaine, annoncée ce soir, entrera effectivement en vigueur », détaille le communiqué.

La France et le Royaume-Uni sont notamment reliés par l’Eurostar qui passe par le tunnel sous la Manche.

La France avait déjà annoncé le 14 mai qu’elle comptait appliquer aux voyageurs venant d’Espagne des mesures de quarantaine, par réciprocité à celles décidées par Madrid et visant toute personne venant de l’étranger.

Le communiqué interministériel a précisé vendredi soir qu’effectivement « les voyageurs arrivant, par voie aérienne uniquement, depuis l’Espagne, seront invités à compter de lundi, à effectuer une quarantaine volontaire ». « Cela vaut pour les voyageurs espagnol, français et de toute nationalité », est-il ajouté.

Une « quatorzaine volontaire » sera également proposée aux Français ou résidents permanents en France en provenance de l’extérieur de l’espace européen au domicile de leur choix ou dans une structure d’hébergement adaptée, selon le même communiqué.

Sont exclus de ces « quatorzaines volontaires », sauf si elles présentent des symptômes, les personnes en transit, les travailleurs transfrontaliers, les membres d’équipage, les personnes assurant le transport international de marchandises, les conducteurs et équipiers d’autocars et trains, les équipages de navires de commerce et pêche.