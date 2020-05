conduire avec son téléphone pourra entraîner un retrait du permis

Utiliser son téléphone portable au volant, ce geste pourra désormais vous coûter encore plus cher. Si vous êtes surpris téléphone en main et que vous commettez en même temps une infraction (excès de vitesse, refus de priorité ou non-respect de l’arrêt au feu rouge), votre permis sera suspendu pour une durée de six mois au maximum, sans compter les amendes et les retraits de points cumulés. Une nouvelle mesure encouragée par la prévention routière.

« Elle va faire prendre conscience à la plupart des conducteurs que s’ils n’avaient pas eu leur téléphone, et bien jamais ils n’auraient passé le feu, jamais ils n’auraient grillé le stop », explique Anne Lavaud, déléguée générale de l’association Prévention routière. Alors, quel comportement faut-il bannir au volant ? En conduisant, et même au feu rouge, passer un coup de fil, téléphone en main, ou avec des oreillettes, n’est pas autorisé.

