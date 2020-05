Rami Makhlouf, homme d’affaire et cousin d’Assad, interdit de sortie du territoire syrien

BEYROUTH (Reuters) – La justice syrienne a provisoirement interdit de sortie du territoire Rami Makhlouf, puissant homme d’affaires et cousin du président Bachar al Assad, au centre d’un litige autour de sa compagnie de téléphonie mobile Syriatel.

Cette décision de justice, publiée jeudi par le ministère de la Justice sur sa page Facebook, précise que l’interdiction de sortie du territoire sera levée quand Makhlouf aura réglé des arriérés de paiements dus à l’Etat.

Les biens appartenant à l’homme d’affaires ainsi que ceux de sa femme et de ses enfants font déjà l’objet d’une « saisie préventive » destinée à garantir le paiement de sommes dues à l’autorité syrienne de régulation des télécommunications, selon un document daté du 19 mai et signé par le ministre syrien des Finances.

Le gouvernement affirme que Syriatel doit 134 milliards de livres syriennes, l’équivalent de 77 millions de dollars au cours en vigueur sur le marché parallèle.

Makhlouf affirme que cette « saisie préventive » est illégale et traduit la volonté du gouvernement de mettre la main sur Syriatel.

Un temps considéré comme un intime de Bachar al Assad, Rami Makhlouf possède un empire allant des télécoms à l’immobilier, en passant par le BTP et le négoce de pétrole. Il a joué un rôle crucial dans le financement de l’effort de guerre syrien depuis le début de la guerre civile en 2011 et fait l’objet de sanctions américaines et européennes.

