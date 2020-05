L'analyse de Zemmour sur la situation de la société française me parait claire, lucide et me semble correspondre à une réalité indéniable, nous sommes dans une configuration semblable à celle du livre ''l’Archipel Français'', de Jérôme Fourquet. Pour Zemmour, trois territoires Français se côtoient, mais ont des problèmes, des comportements, des modes de vies, des aspirations différents. Ils se côtoient mais ne forment pas une communauté unie. Chaque événement (…)

