posez vos questions sur le coronavirus et le déconfinement

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: @lesbouchonsoupas Bison Futé ne s’attendait pas non plus à un raz-de-marée pour ce week-end et ce soir c’était très calme… Mais bon la situation étant exceptionnelle, je ne suis pas qu’on puisse prédire le comportement de nos compatriotes.

: Bonsoir Pierre ::-) savez vous si il y a beaucoup de departs en week-end prevus pour demain /dimanche ? Je voudrais emmener mes parents ages a 35km de paris pour souffler mais j hesite sur les horaires pour les fatiguer le moins possible . Un conseil ? Merci pour votre engagement et votre travail

: Absolument, et la compagnie française n’est que la dernière d’une longue liste de compagnies ayant renoncé au géant des airs, jugé trop coûteux (20 à 25% de consommation en plus par siège que les autres appareils longs courriers). Notez que dans le cas d’Air France, la compagnie avait annoncé l’an dernier l’arrêt de l’exploitation de l’A380 en 2022. La crise du coronavirus n’aura fait qu’accélérer les choses.

: Bonsoir Pierre. Le Covid-19 met du plomb dans l’aile du transport aérien. Apparemment Air France annonce l’arrêt définitif de l’exploitation de l’A380. Pouvez-vous nous en dire plus ?

: @Flubb L’ex-ministre et candidate LREM (arrivée en troisième position au premier tour) a remis sa blouse blanche et officie à l’hôpital Percy, en proche banlieue parisienne pour aider à combattre l’épidémie de coronavirus.

: Que deviens Agnès Buzyn, invisible depuis le premier tour et durant toute la crise ? Maintient elle sa candidatures ?

: @Tom C’est dur de vous répondre car les experts estiment que les chiffres sont fortement sous-estimés. L’Inde a annoncé aujourd’hui sa plus importante hausse quotidienne de cas officiels de Covid-19, avec 5 611 nouveaux patients diagnostiqués en 24h. Le pays a recensé à ce stade 3 303 morts. Le pays amorce un déconfinement progressif, ainsi, les vols intérieurs vont pouvoir reprendre dès la semaine prochaine.

: Quelle est la situation en Inde ? Un pays si peuplé où la distanciation sociale est quasi impossible devrait être ultra contaminé non ?

: Effectivement, le bilan est très contrasté dans ce pays scandinave, qui n’a pas strictement confiné sa population, et par exemple jamais fermé les cafés et les restos. « L’immunité de groupe n’est pas pour bientôt », constatent les autorités sanitaires, après la diffusion d’une étude montrant que 7,3% des habitants de Stockholm ont développé les anticorps contre le coronavirus. Le pays a enregistré le plus fort taux de morts par habitant depuis une semaine, et le reflux de l’épidémie y est plus lent qu’ailleurs.

: Bonsoir, l’immunité collective serait un échec en Suède ? Merci de votre réponse et votre travail.

: @Am Votre fils peut donc se rendre à Montpellier sans souci, je pense que vous pouvez l’accompagner, s’il faut tout rembarquer. Cochez « motif familial impérieux », munissez-vous des justificatifs, et roulez jeunesse 🙂

: Bonsoir. Je pose encore une fois ma question ce soir…mon fils va récupérer ses affaires dans son logement d étudiant à Montpellier alors qu’il est en Moselle actuellement(fin de bail) . Dans le cadre du déménagement il peut faire cet aller retour. Toutefois puis je faire la route avec lui et avec son père ? C est tout de même plus prudent et il a besoin d aide. Merci pour la réponse. On pense partir ce dimanche.

: @Junior Le déconfinement est pensé en plusieurs phases. On peut effectivement imaginer que pour les vacances, le rayon de 100 km soit assoupli, mais je ne peux pas voir dire quand cela va commencer. Le premier ministre doit effectivement annoncer les mesures pour la deuxième phase d’ici à la fin du mois, on en saura plus à ce moment-là.

: Bonjour je voudrais savoir pour l instant nous ne pouvons pas faire plus de 100km quand pourras t on faire plus de km après le 2juin ou le 10 juillet date de l urgence sanitaire

: @Sam Si vous êtes mariés et qu’il réside en France, il n’y a pas de raison qui l’en empêcherait. Selon l’évolution de la situation sanitaire, il devra peut-être observer une période de quatorzaine à son retour dans l’Hexagone.

: Mon mari américain doit normalement rentrer aux Etats-Unis pendant quelques semaines cet été. Il a un visa de long séjour, vie privée et familiale pour la France, qui expire à la fin de l’année. Est-ce qu’il sera autorisé à revenir en France après son voyage ?

: @Cinéfil Ce matin, sur notre chaîne, Franck Riester a émis l’hypothèse de début juillet, confirmant l’échéance sur laquelle table le secteur. Après, il faut voir dans quelles conditions : je pense que pour la barrique de pop-corn, il va falloir oublier :-/

: Réouverture des cinémas ? J’ai bien lu ? Quand ?

: @Claude Auguet C’est une inquiétude qui se fait jour avec le retour des beaux jours et la possible réouverture des cinémas (entre autres). Commençons par l’aspect scientifique : il n’existe aucune étude qui a établi un lien entre climatisation et propagation du coronavirus. Selon l’étendue des connaissances, les climatisations les plus puissantes, et disposant d’un meilleur filtre, comme celles des avions par exemple, offrent plus de garanties que les systèmes plus petits, comme l’explique en détail Libération.

: Bonjour,Parmi les nombreux gestes barrières préconisés, je n’ai rien entendu sur l’utilisation de la climatisation, que ce soit en voiture ou dans les magasins ? Qu’en est-il car la climatisation est réputée brasser tous les microbes ambiants ? Merci

: @Rebecca Ah non, c’est strictement interdit. Il peut conditionner l’entrée de son magasin au port du masque, demander aux clients de se laver les mains en entrant, mais ce sont les clients du magasin qui doivent rester chez eux s’ils se sentent mal pour ne pas contaminer les autres…

: Un commerçant a-t.il le droit de conditionner votre accès à la prise de température ?

: J’espère que vous avez mangé quelques légumes depuis le début du confinement quand même, sinon vous allez avoir des carences à rattraper. Oui, on peut, il faut bien les laver (à l’eau), le virus ne s’attrape pas par voie alimentaire. L’idéal est de les laisser reposer un jour ou deux avant de les consommer si vous mangez la peau.

: Bonsoir. Peut on consommer des légumes crus ou des salades en supermarché pendant l épidémie de COV 19 ?

: @Cocomanu Il en a été question au début du mois dans des département peu touchés, mais à ma connaissance, il n’a pas encore été levé dans l’Hexagone.

: Bonsoir Pierre !!Le plan blanc hôpital est-il levé dans certains départements ?C’est important car il conditionne la possibilité de faire les interventions chirurgicales qui ont été annulées à cause du coronavirus 😬😬Merci et bonne soirée 🌇

: @Céline Je n’ai pas de chiffre au niveau national, mais des mesures pratiquées dans l’agglomération d’Angers montrent que la consommation d’eau a stagné pendant le confinement. De là à ce que les esprits moqueurs avancent qu’on s’est plus lavé les mains, mais moins douchés, il n’y a qu’un pas 🙂

: Bonsoir Pierre, avons nous une idée sur la consommation d’eau depuis l’apparition du covid ? Les nombreux lavages de mains recommandés ont il entraîné une consommation excessive ? Merci.

: Une réouverture des cafés et restaurants est envisagée lors de la phase 2 du déconfinement, mais uniquement dans les zones vertes. Mais cela demeure soumis à l’évolution de l’épidémie et à la volonté du gouvernement, qui communiquera officiellement à la fin du mois.

: Bonjour Pierre,A-t-on des infos sur la date à laquelle les restaurants pourront à nouveau accueillir des clients ? (et non pas en VAE comme c’est le cas actuellement)Merci beaucoup !

: @Anna Non, le système des tickets restos est précisément pensé pour suppléer l’absence de cantine d’entreprise, mais il n’existe pas d’assouplissement de la règle quand vous en êtes privé. Pour la petite histoire, c’est aussi notre cas à France télévisions.

: Je suis salariée d’une entreprise privée, nous travaillons à domicile depuis le début du confinement. Normalement nous avons une subvention dans une cantine pour le repas du midi. Pouvons-nous prétendre a une indemnité ou des tickets restaurants pour nos repas du midi ?

: @Romy de Funès Dans la mesure où l’employeur a mis les moyens pour que le travail sur site se fasse dans de bonnes conditions sanitaires, vous ne pouvez pas vous y opposer (sauf motif impérieux type garde d’enfants, etc). Selon le ministère du Travail, si votre entreprise ne dispose pas d’une charte, il n’y a pas de délai de prévenance pour vous faire revenir sur site.

: Bonsoir,Depuis le 11 mai, je suis au chômage partiel alors que j’ai du travail en retard et que je pourrai travailler sur place dans les bonnes conditions de sécurité.Mon employeur m’a appelé mercredi dernier pour me faire reprendre 2 jours (jeudi et vendredi) pour une tâche précise (et j’ai encore plein de travail sur mon bureau en retard). J’ai 2 questions:- ai-je le droit de refuser une reprise ponctuelle alors qu’on pourrait me faire reprendre?- combien de temps à l’avance minimum doivent-ils me prévenir pour une reprise? Je vous remercie d’avance pour vos réponses.

: @Andréa Oui, certes, mais bon, le nombre de morts n’a pas non plus quintuplé en une seule journée (95 aujourd’hui, 83 hier), et il faut savoir lire les courbes sur de longues tendances plutôt que de privilégier l’évolution jour par jour. On vous explique ça ici.

: Le bilan des décès liées au Covid-19 repart à la hausse en Espagne ?

: Le centre commercial du sud-ouest de la capitale a rusé en fermant quelques boutiques situées en rez-de chaussée pour passer sous la barre des 40 000 m². Légalement, il est dans son droit.

: Bonsoir. Le préfet accepte et valide l’ouverture du centre commercial Beau grenelle alors que le bâtiment dépasse les 40 000 mètres carrés, limite fixée par le gouvernement. Où est la cohérence encore une fois ?

: @David La maréchaussée assure qu’elle sera présente en nombre au bord de la route pour vérifier l’attestation de vos amis (et des autres qui tenteront de passer entre les mailles du filet). Comme ici dans la Drôme.

: Bonsoir France Info ! Tous mes amies partent en week-end à plus de 100 km ce week-end pour profiter du beau temps comme si de rien n’était. Je m’interroge, est-ce qu’il y aura des contrôles déployés massivement pour empêcher la propagation du virus ?

: Merci à toutes et à tous pour vos questions, et encore désolé à ceux (nombreux) à qui je n’ai pas pu répondre ! Je vous laisse en compagnie de Pierre Godon pour la suite de la soirée.

: Bonjour @Nicole, si vous avez un doute, pouvez poser une question sur la plateforme de chat de la police nationale (je l’ai testée, ils sont très réactifs !). Cependant, c’est en définitive l’agent qui vous contrôlera qui jugera du caractère justifié ou non de votre déplacement.

: Bonjour, peut on obtenir confirmation en amont que le déplacement est autorisé ou sommes nous tributaires de l’interprétation de la situation par la police ou la gendarmerie ?

: Bonjour , nous avons beaucoup parlé depuis plusieurs mois de l’âge et des comorbidités comme l’obésité, le diabète, l’hypertension, les pathologies respiratoires ou encore les cancers. Une vaste étude britannique parue dernièrement affirme que le principal facteur aggravant du Covid-19 est l’âge, loin devant tous les autres. Mais attention, ses conclusions ne font pas l’unanimité. Et comme pour toute autre étude, elles ne doivent pas être considérées comme une vérité définitive.

: Avec le recul est-ce qu’il y a un facteur de risque qui se détache par rapport aux autres?

: Bonjour , il ne me semble pas que le masque soit obligatoire dans les bâtiments publics, mais je ne saurais trop vous conseiller d’en porter un quand même. Cela limitera les risques d’exposition au virus pour vous et pour les personnes que vous croiserez.

: Je tente à nouveau ma question: convoquée à un entretien dans une administration dois je venir avec un masque?Merci de m éclairerEt bravo pour votre travail

: Bonjour @Vanessa. Le gouvernement n’a pas encore donné son feu vert pour une réouverture des piscines. Certaines mairies se préparent pour les rouvrir dans les prochaines semaines. La ville de Bordeaux souhaiterait ainsi en rouvrir certaines dès début juin, rapporte Sud-Ouest. Mais il faudra avant cela obtenir l’aval de l’Etat.