peut-on être infecté par le coronavirus en se baignant dans la mer ?

Jeudi 21 mai, alors que le week-end de l’Ascension donne le coup d’envoi de la saison touristique, plus de deux mois après la mise en place du confinement, les internautes se demandent si le coronavirus peut être propagé dans la mer. « On a la réponse, maintenant. L’Ifremer a fait des prélèvements, à la fois d’eau et de coquillages, des huîtres et des moules, sur toutes les côtes, normandes, bretonnes, celle d’Aquitaine et de Méditerranée », explique le médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

« Il n’y a pas de trace de Sars-Cov-2 dans l’eau de mer, ni dans les coquillages. Ce qui veut dire que l’on peut aller se baigner et on pourra sans doute en manger en toute quiétude », précise-t-il. Par ailleurs, le docteur Damien Mascret explique que les visières de protections ne doivent pas remplacer les masques. Enfin, le médecin rappelle que les académies de pharmacie et de médecine recommandent de demander conseil à son généraliste avant de faire un test sérologique.



