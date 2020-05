Créer une sécurité sociale de l’alimentation alors qu’un Français sur cinq souffre d’insécurité alimentaire

Plusieurs organisations dont Ingénieurs sans frontière et la Confédération paysanne militent pour étendre la sécurité sociale à l’alimentation. Cela permettrait à des millions de Français de se nourrir correctement et aux agriculteurs, conventionnés par cette Sécurité sociale selon des critères environnementaux, de s’assurer une clientèle. Un vrai levier de transition écologique et sociale.