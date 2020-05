Sortie DVD : Les éblouis

France : 2019

Titre original : –

Réalisation : Sarah Suco

Scénario : Sarah Suco, Nicolas Silhol

Interprètes : Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca, Céleste Brunnquell

Editeur : Pyramide Vidéo

Durée : 1h39

Genre : Drame

Date de sortie cinéma : 20 novembre 2019

Date de sortie DVD : 2 juin 2020

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Le film

[3.5/5]

Le cinéma en salle : en ce moment, c’est toujours impossible. Les sorties des DVD et des Blu-ray : les distributeurs les avaient repoussées après le confinement. Il restait une solution pour les distributeurs et les spectateurs : la VOD, la vidéo à la demande. C’est ainsi que, si la sortie de Les éblouis en DVD, prévue pour le 7 avril avait été repoussée à une date ultérieure, la sortie en VOD, prévue pour le 31 mars, a bien eu lieu. Maintenant, vous n’êtes pas sans savoir que la fin du confinement a été sifflée le lundi 11 mai. Une bonne nouvelle qui s’accompagne d’une autre bonne nouvelle : la sortie du DVD de Les éblouis le 2 juin ! En VOD ou en DVD, allez faire un tour vers ce film, il le mérite !

