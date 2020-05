Plage, désinfectant dans les rues… franceinfo répond à vos questions

« En quoi le fait de rester assis ou allongé sur une plage est interdit alors que les grandes surfaces sont ouvertes ? En quoi serait-ce plus dangereux« , a demandé un téléspectateur. « Ce n’est pas plus dangereux, ce n’est même quasiment pas dangereux. En Chine, ils ont regardé sur 318 foyers qui s’étaient produits en dehors de la province de Hubei, et se sont aperçus qu’il y en avait un seul qui s’était produit en extérieur« , a répondu le docteur Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures.

« Avec le recul, est-ce qu’il y a un facteur de risque qui se détache par rapport aux autres« , demande un autre téléspectateur. « Alors il y en a un dont on a déjà parlé c’est l’âge, évidemment. Plus de 65 ans attention, restez prudents. Mais il y a aussi l’obésité« , affirme le docteur Damien Mascret. Enfin, pulvériser du désinfectant dans les rues serait-il dangereux ? « L’OMS a rappelé qu’il fallait mieux éviter de le faire, d’abord parce que ça ne sert à rien, et puis d’autre part il y a plus un risque de toxicité potentiel pour les plantes et même les carrosseries de voiture« , conclut le docteur.



Le JT

Les autres sujets du JT