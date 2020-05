Martinez prolonge avec les Diables

Roberto Martinez prolonge son contrat à la tête de la Belgique

Il sera aux commandes jusqu’en 2022

La Belgique occupe le 1er rang au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola

On ne change pas une équipe qui gagne. Avec Roberto Martinez aux commandes, la Belgique a atteint la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 et trône au premier rang du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola. La Fédération belge de football (RBFA) a donc annoncé ce mercredi 20 mai 2020 qu’elle avait prolongé le contrat du sélectionneur espagnol jusqu’en 2022.

Le contrat actuel de Martinez courait jusqu’à l’UEFA EURO 2020, qui devait initialement se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain. Mais le report de la compétition en raison de l’épidémie de Covid-19 a modifié la donne. « En raison du report de l’EURO, il était impossible de mettre un terme à notre collaboration aujourd’hui », a expliqué Martinez lors d’une conférence de presse, même s’il a assuré que ce n’est pas la seule raison de cette décision de prolonger son madat : « Le report de l’Euro n’est pas la raison principale de cette prolongation de contrat. J’ai senti pendant la campagne de qualification que cette équipe continue à se développer. Je crois en ce projet. Mon travail n’est pas encore terminé ici. »

Réussir le présent et préparer l’avenir

Le travail en question avait débuté en 2016 lorsqu’il avait pris les rênes de la Belgique après plusieurs années réussies sur les bancs de clubs anglais, notamment Swansea, Wigan et Everton. Sous sa direction, les Diables rouges ont atteint la troisième marche du podium de Russie 2018, battus en demi-finale par la France, meilleure performance de l’histoire de la sélection sur la scène mondiale.

« L’Union belge a élaboré un plan ambitieux qui me motive encore plus, tant à court qu’à long terme. Les deux ans et demi à venir seront particulièrement intenses pour notre équipe avec l’EURO, la Ligue des Nations de l’UEFA, les rencontres de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe du Monde elle-même au Qatar. Je ne peux qu’être heureux et fier de pouvoir continuer à travailler et à préparer l’avenir du football belge. »

Âgé de 46 ans, celui qui avait succédé à Marc Wilmots a dirigé la Belgique à 46 reprises, pour un bilan de 34 victoires, six nuls et seulement trois défaites.





Fifa