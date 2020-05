Les abus sexuels sur mineurs ont plus que doublé entre 2011 et 2019. Faisons un état des lieux à partir de la base des données du ministère de l’intérieur. On a retrouvé les données du ministère de l’intérieur qui avait disparu du site “cartocrime.net”, qui n’existe plus sans que pour autant des raisons aient été données à son arrêt. Ces même données qui ne seront plus étudiées par l’ONRDP, qui était en charge de les étudier, et qui vient d’être (…)

