les maires divisés sur le second tour des municipales en juin

L’organisation du second tour des municipales, potentiellement au mois de juin, sera au cœur des discussions, ce mercredi 20 mai, du Premier ministre Edouard Philippe avec les chefs de parti après l’avis précautionneux du Conseil scientifique, qui a annoncé ne pas s’opposer (pour l’instant) à un second tour en juin. Tout en posant de nombreuses conditions.

La rédaction vous conseille

Mardi soir, Emmanuel Macron avait déjà reçu par visioconférence une vingtaine de maires : « l’ensemble des intervenants ont fait part de leur souhait de voir les élections et le second tour se dérouler au plus vite », résumait Christophe Castaner.

Mais l’idée ne fait pas complètement l’unanimité et les avis restent divisés, entre inquiétudes sanitaires et démocratiques et appel à la relance du pays. Il y a d’abord les maires qui se montrent favorables à un scrutin le mois prochain. 36 d’entre eux ont signé une tribune en ce sens dans le « Journal du Dimanche ». Parmi eux, Anne Hidalgo (Paris), Christian Estrosi (Nice), Nicolas Florian (Bordeaux) ou encore Stéphane Le Foll (Le Mans).Est-ce une bonne ou une mauvaise idée d’organiser le second tour des municipales en juin ?

Les édiles estiment qu’une organisation rapide du scrutin est nécessaire puisque « des millions de Français attendent d’avoir un maire, une équipe municipale et communautaire en place, capable de prendre des décisions capitales pour nos écoles, nos transports, nos emplois ».

« Nous sommes dans un entre-deux »

Intérrogé sur France-Info, le maire socialiste de Dijon François Rebsamen ajoute qu’il « faut relancer l’économie et les collectivités c’est 70 % de l’investissement public ». Pour que la campagne se fasse en toute sécurité, il recommande une réduction de celle-ci, à l’instar de la candidate à la mairie de Marseille Martine Vassal, qui plaide pour une campagne « numérique », en utilisant « les réseaux sociaux ».

Figure également parmi les signataires Michèle Lutz, la maire de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Si sa ville et sa région ont été frappées de plein fouet par la crise, l’élue se montre favorable à un second tour en juin car « nous sommes dans un entre-deux et c’est compliqué à gérer au quotidien ». « Nous avons aussi besoin de cette légitimité pour être plus efficace et pour prendre des décisions en termes de relance économique, de reconstruction, de lancement de projets », expliquait-elle à France-Info ce mercredi. Alors qu’à Mulhouse, l’abstention était de 71 % au premier tour, Michèle Lutz assure que la commune ne prendra « aucun risque », et planche déjà sur des solutions pour protéger les aînés, notamment sur la question des procurations.

L’appel à « rester encore prudents »

Il y a en revanche d’autres élus que la perspective d’un second tour en juin inquiète, comme le maire radical de Tours Christophe Bouchet : pour lui, il s’agit tout simplement d’une « faute démocratique ». « La société française n’est pas prête », a-t-il affirmé sur France-Info mardi. Selon lui, alors que la crise du Covid-19 est loin d’être passée et que la société est encore « décousue », un second tour en juin reviendrait à faire élire des maires avec « 25 ou 30 % » de participation.

« On a rouvert les écoles pour libérer l’économie, c’est bien. Mais il y a quand même un ordre général qui est de rester encore prudents », abonde Jean-Claude Ferraud, maire (Divers Droite) de Trets, dans les Bouches-du-Rhône pour Franceinfo.

Macron et Philippe pressés d’en finir avec le boulet des municipales

De son côté, l’insoumise Danielle Simonnet, candidate à la mairie de Paris en binôme avec Vikash Dhorasoo, a qualifié de « honte » l’appel des 36 maires à un scrutin en juin. « Pas un mot pour s’inquiéter des conditions sanitaires d’un 2nd tour en juin ni regretter celles du 1er tour », s’est-elle insurgée sur Twitter.

Quelle honte cette tribune : Pas un mot pour s’inquiéter des conditions sanitaires d’un 2nd tour en juin ni regrett… https://t.co/Gw16zkEdOA —Simonnet2(@Danielle Simonnet)

Environ 5 000 communes sont en attente de ce second round. Les 30 000 autres que compte la France ont élu leur maire dès le 1er tour le 15 mars et les conseillers municipaux ont été installés à partir du 18 mai.