Lorsque l’on parle de la colonisation à nos contemporains, ils se disent que c’est du passé. L’Algérie n’est plus française (et, en vérité, elle ne le fut jamais) depuis les accords d’Evian en 1962 et le Congo n’est plus belge (et, en vérité, il ne le fut jamais) depuis le 30 juin 1960. Pourtant, il subsiste en Afrique un territoire considéré par les Nations Unies comme non-autonome, c’est-à-dire dont les populations ne s'administrent pas (…)

–

Economie







Source link