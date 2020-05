Des nouvelles des « hommes bouées » de Hyères dont la vidéo a fait le buzz début mai

Deux hommes déguisés en bouées sur une plage de Hyères (Var). (CAPTURE D’ÉCRAN YOUTUBE)

Souvenez-vous, au début du mois de mai, une vidéo fait un buzz monumental, des millions de vues, on la voit absolument partout. Deux hommes bravent le confinement et s’offrent un petit bain en mer à Hyères dans le Var :

Pour passer incognito ils ont mis sur leur tête une bouée d’amarrage, vous savez les grosses bouées jaunes qui délimitent les zones de baignade. Eh bien, On ne pouvait pas le rater a retrouvé l’un des deux hommes bouées. Pierre, 57 ans, m’a répondu en pleine partie de pêche mardi 19 mai dans l’après-midi : « Au moment où on était sur la plage et on sortait de l’eau […] la police arrive en haut de la plage. Ils font le tour des deux côtés et ils nous arrivent dessus ! »

Pierre a reçu des centaines de messages de médias et de particuliers à la suite de la diffusion de cette vidéo : « J’ai eu des médecins, des chirurgiens, des infirmières qui m’ont dit qu’ils montraient notre vidéo aux malades, ils en rient ! Moi, cela me suffit ! »

C’est le début de la notoriété pour Pierre : « Je suis allé chez Décathlon hier, je n’ai pas pu faire trois mètres ! Les gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas : ‘Ah, c’est vous l’homme bouée !' »