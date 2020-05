Décès de la réalisatrice Lynn Shelton

Humpday © 2009 Ted Speaker / Seashell Pictures / Magnolia Pictures / Pyramide Distribution Tous droits réservés

La réalisatrice américaine Lynn Shelton est décédée le 15 mai dernier à Los Angeles d’une maladie du sang. Elle était âgée de 54 ans. En seulement huit longs-métrages, tournés entre 2006 et l’année dernière, Shelton était devenue l’une des voix majeures de la scène du cinéma américain indépendant. En France, trois de ses films étaient sortis au cinéma : Humpday en 2009, Ma meilleure amie sa sœur et moi en 2013 et Girls only en 2015. Elle avait de même fréquemment travaillé pour la télévision, par exemple sur la mini-série produite par Hulu et Amazon Prime « La Saison des feux », disponible en France à partir de vendredi prochain.

La carrière de Lynn Shelton avait commencé sur le tard, puisque elle a mis en scène son premier long-métrage, We go way back, à quarante ans. Ses débuts lui avaient valu en 2006 le Grand Prix du jury au Festival de Slamdance, le petit frère à l’esprit encore plus indépendant de celui de Sundance. Après son deuxième conte intimiste, My Effortless Brilliance, tourné deux ans plus tard, la réalisatrice s’était imposée sur la scène internationale avec son film suivant, Humpday avec Mark Duplass et Joshua Leonard. Sélectionnée dans de nombreux festivals, dont ceux de Sundance, Cannes à la Quinzaine des réalisateurs et Deauville, cette comédie douce-amère contait les tentatives maladroites de deux potes hétéros pour tourner un porno gay.

Dès lors très demandée, Lynn Shelton a fait quelques détours par le petit écran. Elle a ainsi réalisé au fil des ans des épisodes de séries à succès comme « Mad Men », « New Girl », « Master of None », « The Good Place », « Bienvenue chez les Huang », « GLOW » , « The Morning Show » et donc tout récemment « La Saison des feux » avec Kerry Washington et Reese Witherspoon. C’est pourtant au cinéma qu’elle a su le mieux exprimer son talent et son esprit indépendants, grâce à ses cinq longs-métrages suivants Ma meilleure amie sa sœur et moi avec Emily Blunt, Touchy Feely avec Rosemarie DeWitt, Girls only avec Keira Knightley et Chloë Grace Moretz, Outside in avec Edie Falco et Sword of Trust avec Marc Maron.

En toute logique, Lynn Shelton a surtout été récompensée aux Independent Spirit Awards. Elle y a gagné le prix Someone to Watch en 2009 pour My Effortless Brilliance, ainsi que l’année suivante le prix John Cassavetes pour le Meilleur film avec un budget de moins d’un demi-million de dollars pour Humpday. Ce film-là lui a également valu le prix spécial du jury pour son esprit d’indépendance au festival de Sundance et le prix de la révélation à celui de Deauville.