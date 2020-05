Coronavirus : la lutte des âges

Chaque semaine, Courrier international explique ses choix éditoriaux et les débats qu’ils suscitent dans la rédaction. La une de ce numéro est consacrée à la fracture générationnelle aggravée par la pandémie : d’un côté, les aînés, frappés de plein fouet par le Covid-19 et parfois sacrifiés au nom de la relance économique; et de l’autre, la jeunesse, coincée dans un monde “apocalyptique” où la précarité risque d’aller croissant.







