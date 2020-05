« L’ouverture du parti ne s’est faite que vers la droite » : Aurélien Taché quitte LREM

Le député Aurélien Taché, un des marcheurs historiques, a décidé de quitter La République en marche, déplorant notamment que « l’ouverture » du parti ne se soit « faite que vers la droite », annonce-t-il au Journal du Dimanche.

« En 2017, j’ai quitté le Parti socialiste parce qu’il n’était pas capable de dépasser ses frontières. Aujourd’hui, je quitte LREM exactement pour les mêmes raisons », déclare l’élu du Val d’Oise. Dans L’Obs, il avait récemment exprimé ses doutes à ce sujet, estimant qu’il y avait « quelque chose de défaillant dans la conception même de la politique à Lrem » :

« Quelque chose n’allait pas dans le modèle de réussite qui a été présenté. Les premiers de cordée, ce ne sont pas ceux qui accumulent le plus d’argent, ce sont les premiers de tranchée. Ceux qui apportent le plus à la collectivité. La République en Marche n’a pas su les représenter et les valoriser ». Des députés LREM sur le point de créer un groupe dissident

« L’accueil des réfugiés, qui reste pour moi une grande déception »

Selon Aurélien Taché, « l’ouverture ne s’est faite que vers la droite » et « les conservateurs sont aussi dans la majorité ».

« On l’a vu sur la question de l’accueil des réfugiés, qui reste pour moi une grande déception. Même chose sur les libertés: comment un mouvement progressiste peut-il voter la loi anti-casseurs », s’interroge celui qui fut rapporteur sur le volet « intégration » de la loi asile-immigration.

Aurélien Taché regrette également l’isolement du parti qui « n’a eu de cesse de répéter qu’il n’y avait point de salut en dehors (de lui), de refuser de voter tout ce qui venait des oppositions ».

Affirmant vouloir « porter les aspirations populaires écologiques et de solidarité », Aurélien Taché a précisé qu’il quitterait « très certainement le groupe » parlementaire. Mais il ne confirme pas vouloir rejoindre le groupe en gestation à l’Assemblée, dont la création pourrait être annoncée la semaine prochaine autour de députés dont certains ont déjà claqué la porte de LREM.

66 « marcheurs », écologistes et socialistes font des propositions communes

« Je ne serai pas dans l’opposition », assure toutefois Aurélien Taché. « S’il faut choisir, je serai dans la majorité car je veux être constructif et obtenir des résultats pour les Français », insiste-t-il. Ancien collaborateur ministériel de Sylvia Pinel puis d’Emmanuel Cosse au Logement sous le précédent quinquennat, M. Taché s’est fait remarquer par sa voix singulière au sein de la majorité, souvent marquée par ses convictions de gauche. Issu d’un milieu populaire, diplômé sur le tard, il avait rejoint les équipes de campagne d’Emmanuel Macron dès 2016, séduit par « la promesse d’émancipation » portée par le candidat.

Son départ annoncé du groupe fait tomber l’effectif total à 295, contre 314 en juin 2017. Et LREM pourrait bien perdre la majorité absolue (289 sièges) si certains de ses membres rejoignaient effectivement le potentiel 9e groupe au Palais-Bourbon.

« Individualisme »

Le patron de LREM, Stanislas Guerini, a lui estimé que le démissionnaire « avait cédé à son plus gros défaut, l’individualisme ». Au cours de l’émission Dimanche en Politique, sur France 3, il a taclé :

« Je pense qu’il le fait au pire moment, c’est-à-dire précisément au moment où, collectivement, nous sommes en train de réfléchir aux conditions de l’après, la façon dont nous allons conduire le pays: il a cédé à son plus gros défaut, c’est-à-dire l’individualisme. »

Avant de fustiger :

« La question d’un (nouveau) groupe à l’Assemblée nationale, c’est bien secondaire par rapport aux enjeux (…) un contretemps politique, parce que précisément, nous sommes en train de bâtir la ligne politique pour l’après ».

« C’est maintenant qu’il faut se retrousser les manches et travailler ensemble, réfléchir, y compris avoir des désaccords, mais c’est notre responsabilité que de le faire, unis, c’est ça la clé pour demain reconstruire notre pays », a-t-il ajouté.