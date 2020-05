Saufs contacts plus intimes, c’est physiologiquement via notre sphère ORL que nous stimulons quotidiennement notre système immunitaire plusieurs fois par jours. Ces micro-contacts journaliers avec les virus et les bactéries de nos congénères, de nos animaux domestiques, de nos plantes et de nos artefacts, permettent à notre système immunitaire d’apprendre sans relâche et sans relâche de fonctionner sans s’emballer. L’hygiénisme : une bombe à retardement Il aurait (…)

–

Santé







Source link