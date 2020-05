Critique : El Camino – un film Breaking Bad

El Camino : un film Breaking Bad



USA : 2019

Titre original : El Camino: A Breaking Bad Movie

Réalisation : Vince Gilligan

Scénario : Vince Gilligan

Interprètes : Aaron Paul, Jesse Plemons, Robert Foster

Distribution : Netflix

Durée : 2h02

Genre : Thriller

Date de sortie : 11 octobre 2019 sur Netflix

La série Breaking bad s'est achevée en 2013, il y a maintenant 7 ans. Après une saison finale magistrale et un dernier arc à couper le souffle. Forcement les fans sont restés sur leurs fins voilà pourquoi l'annonce de la sortie prochaine du film Breaking bad : El camino, , a suscité autant d'excitation de la part d'une communauté toujours aussi importante. Alors ce baroud d'honneur qui prolonge pour deux heures le plaisir des fans en racontant la fuite de Jesse Pinkman tient-il toutes ses promesses ?

Synopsis : À la suite de sa tragique évasion, Jesse doit accepter son passé s’il veut se construire un avenir… ou quelque chose qui y ressemble plus ou moins. Un film qui fait suite au final de la série Breaking Bad, suivant les aventures de Jesse Pinkman …



Une extension au dernier épisode de Breaking Bad



Délivré de son statut de prisonnier, Jesse vole une voiture, modèle El Camino et fonce à toute allure dans le pays. Le film s'apparente à une longue fuite en avant dans laquelle Jesse se cache et tente de s'échapper à son passé de criminel et de bandit. Ce « spin-off » ressemble donc davantage à un double épisode, une sorte d'extension au dernier épisode de la série Breaking Bad avec une véritable histoire qui s'accroche parfaitement à l'existant et apporte un réel intérêt à l'oeuvre. Jesse souhaite définitivement changer de vie sans avoir à causer le moindre tort.

Une vision apaisée

Ce film respecte parfaitement l'ADN de la série, on se demande parfois s'il n'a pas été tourné dans la foulée de la série tant les 6 ans d'attente entre la fin de la série et ce spin-off ne se ressentent aucunement. Souvent contemplatif, ce dernier opus apporte toute la tension que la série à parfaitement réussit à créer autour de son intrigue. Jesse traverse son introspection tout en préparant sa sortie. Malheureusement on ressent que ce film est un fan service bien huilé qui parviendra difficilement à intéresser un autre public que les aficionados de la série culte.

Jesse devra braver une série d’obstacles insurmontables en se transcendant et en s’appuyant sur les conseils de son ancien mentor pour s’en sortir malgré les fantômes du passé. Ce périple vire à la recherche de la rédemption pour réussir à s’offrir une nouvelle vie.