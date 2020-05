« 13h15 le dimanche ». Le mont Saint-Michel – France 2 – 17 mai 2020

Dans le cadre de sa série documentaire « Lieux de légende », le magazine « 13h15 le dimanche » (Facebook, Twitter, #13h15) a pris la direction du mont Saint-Michel, coupé du monde et déserté, livré aux goélands et aux pigeons, depuis des semaines d’un calme inédit…

Ce moment suspendu, à cause de la pandémie du coronavirus Covid-19, tranche avec l’ambiance habituelle d’un des sites les plus visités en France. Ce document, signé Bertrand Jeanneau et Oktay Sengul, fait découvrir des passionnés du mont et de sa baie.

Une passion pour ce joyau de l’architecture

Parmi les inconditionnels de cet îlot connu dans le monde entier, dont la baie est le théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale, il y a ceux qui y vivent, y travaillent ou le fréquentent tout simplement…

Ils sont maire, mytiliculteurs, guide, pèlerins, éleveurs de moutons ou parachutistes… Ils partagent leur passion pour ce joyau de l’architecture, sa dimension sacrée, spectaculaire… et son environnement exceptionnel.

