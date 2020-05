« Les collèges du département vont rouvrir lundi, pour les élèves de 6e et de 5e », annonce le président du conseil départemental de l’Allier

Dans les zones vertes, 85% des collèges doivent rouvrir leurs portes lundi pour les élèves de sixième et de cinquième. Pour Claude Riboulet, cette réouverture « est autant importante pour les élèves que pour les parents » pour leur permettre « de reprendre le travail ».

« L’ensemble des collèges privés et publics du département vont rouvrir pour accueillir les élèves de sixième et de cinquième », lundi 18 mai, annonce sur franceinfo dimanche, Claude Riboulet, le président du conseil départemental de l’Allier. C’est une nouvelle étape dans le déconfinement progressif, avec la réouverture des collèges dans les départements classés verts. Dans ces départements, 85% des collèges rouvrent leurs portes. Ce qui représente en France, 150 000 élèves de 6e et 5e. C’est le cas dans l’Allier. « Tout est prêt, il y a eu un travail très étroit avec la direction des services académiques avec le conseil régional qui organise les transports », a indiqué Claude Rigoulet.

franceinfo : Combien de collèges rouvrent ce lundi 18 mai dans l’Allier ?

Claude Rigoulet : L’ensemble des collèges privés et publics du département vont rouvrir pour accueillir les élèves de sixième et de cinquième. On attend entre un tiers et la moitié des effectifs habituels. On a essayé de sonder, avec les chefs d’établissement, les familles pour pouvoir organiser l’accueil dans les collèges et dans les transports scolaires. Dans l’Allier, les 145 circuits de transport scolaire vont fonctionner lundi.

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les professeurs : comment va se passer leur distribution ?

Ça devrait très bien se passer parce que le conseil départemental a commandé des masques en tissu mi-avril, non seulement pour les habitants et en particulier pour les collégiens. Plus de 29 000 masques ont été livrés mardi dernier dans chacun des collèges publics et privés de l’Allier. Il y en a deux par collégien. Des masques en tissu lavables 50 fois aux normes Afnor et agréés par la direction générale de l’Armée. Ils ont pu être distribués aux familles qui sont venus les chercher dans les collèges. Il y aura en plus des masques qui seront donnés dans les transports scolaires au cas où. Les établissements sont équipés de masques type FFP1 pour permettre aux enfants qui viendraient sans masques de pouvoir quand même suivre les enseignements.

Il vous a fallu réaménager les salles, est-ce que tout est installé pour recevoir les élèves en respectant la distanciation sociale ?

Tout est prêt, il y a eu un travail très étroit avec la direction des services académiques et avec le conseil régional qui organise les transports. Nos agents qui travaillent dans les collèges ont repris depuis la semaine dernière, pour assurer la distanciation. Il y aura au maximum 15 élèves par classe, 4m² par personne dans une classe. Pour assurer tous les services de restauration, les agents du département sont équipés de masques, deux par jour par agent. Ils ont du gel et des visières pour les agents d’accueil. Tout est donc prêt pour accueillir les élèves de sixième et de cinquième.

En quoi il était important de rouvrir les collèges ?

C’est autant important pour les élèves que pour les parents. C’est aussi permettre à des parents de reprendre le travail. Ça n’a pas forcément été dit par le gouvernement mais je pense que c’est une réalité. J’ai entendu aussi les craintes des enseignants. C’est normal et légitime d’être inquiet. Je pense que d’ici une semaine, nombre de personnes seront rassurées, aussi bien les parents que les enseignants. J’anticipe une montée en puissance du retour des élèves dans les classes d’ici une dizaine de jours. Il faudra qu’on respecte les capacités d’accueil, 15 élèves par classe. Dans un département comme l’Allier où il y a 35 collèges publics qui comptent entre une centaine d’élèves et plus de 600, il y autant de collèges que d’organisation. Ce qui compte c’est de faire confiance aux principaux à leurs intendants, à nos équipes qui s’affairent pour accueillir au mieux tout le monde.