le sanctuaire de Lourdes a rouvert ses portes aux pèlerins

Chaque année, six millions de Chrétiens se rendent à Lourdes (Hautes-Pyrénées) où le sanctuaire a rouvert partiellement ses portes samedi 16 mai. Après deux mois de fermeture, c’est un soulagement pour ce lieu qui fait vivre et travailler près de 4 000 personnes. La réouverture s’est faite sous conditions précises, comme le port obligatoire du masque et un comptage rigoureux des personnes entrantes, car elles ne rentrent que dix par dix. Dans le sanctuaire, des bénévoles veillent au respect des distances de sécurité.

« Je me devais d’être là pour porter la première prière à beaucoup de personne qui, malheureusement, ne peuvent pas être présentes à Lourdes« , confie une fidèle. Partout, des marquages au sol et des files d’attente, mais personne ne s’impatiente, chacun aura ses 30 minutes dans l’enceinte du sanctuaire. Si l’entrée de la grotte est interdite, certains prient en face, de l’autre côté de la rivière. Pour prendre un cierge, l’utilisation du gel hydroalcoolique est obligatoire.

