franceinfo seniors. Maintenir encore plus le lien social, la priorité des Petits Frères des Pauvres pendant cette pandémie

Comment rompre l'isolement en temps de Covid 19

Depuis le début de la pandémie les Petits Frères des Pauvres entretiennent le lien avec les personnes âgées les plus fragiles. Après deux mois de confinement individuel dans les établissements qui accueillent des personnes âgées, les Petits Frères des Pauvres alertent sur l’impact et les conséquences, pour les résidents et les salariés, de la mise en place de cette mesure de confinement, souvent incontournable.

Ils demandent, outre des moyens de protection en quantité suffisante, la mise en place systématique de tests du Covid-19. Chaque directeur ou directrice d’établissement est appelé à prendre toutes les mesures nécessaires, et se retrouve face à un questionnement d’ordre éthique :

– soit appliquer un confinement complet avec une interdiction des sorties individuelles, mesure parfois inévitable mais réellement difficile à mettre en œuvre, sans entraver le droit d’aller et venir des résidents et leur état de santé moral et physique,

– soit trouver, lorsque cela est possible, des alternatives parfois difficiles à porter.

Si le confinement individuel protège, il peut aussi entraîner des conséquences graves sur la santé des personnes âgées :

– irréversibilité des effets causés par une immobilité, capacités musculaires dégradées, liées à la station allongée prolongée, et aggravation des états dépressifs et syndromes de glissement.

Entretenir le lien social par toutes les modalités possibles, mais à distance, c’est la priorité des Petits Frères des Pauvres depuis le début de cette pandémie. Mais comment faire quand le personnel commence à manquer et qu’on ne peut plus s’appuyer sur des bénévoles ou autres soutiens, interdits d’entrée ?

300 000 personnes de 60 ans et plus sont en situation de mort sociale, sans contact avec leur entourage, 900 000 n’ont que peu de contacts avec leurs proches (baromètre 2017).

Cet isolement relationnel est actuellement encore plus exacerbé pour les plus seuls, et même ceux qui ont de la famille peuvent être confrontés à de nouvelles situations d’isolement, en particulier quand ils sont privés de l’accès au numérique.