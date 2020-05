Trump licencie un enquêteur du gouvernement qui investiguait sur Pompeo

Donald Trump a licencié un inspecteur du gouvernement qui avait ouvert une enquête sur le secrétaire d’Etat Mike Pompeo, a déclaré un élu démocrate, estimant qu’il s’agissait d’un acte de représailles potentiellement illégal.

Le Département d’État a confirmé le licenciement de l’inspecteur général Steve Linick dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai, sans donner de raison.

Pour sa part, l’élu démocrate Eliot Engel, qui dirige la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a déclaré avoir appris que Linick avait ouvert une enquête sur Pompeo.

« Le fait que M. Linick ait été licencié au milieu d’une telle enquête suggère fortement qu’il s’agit d’un acte de représailles illégal », a ajouté Engel.

Un assistant démocrate au Congrès, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que Linick enquêtait sur des plaintes selon lesquelles Pompeo aurait abusé d’une personne nommée par le pouvoir politique pour accomplir des tâches personnelles pour lui et son épouse.

Pompeo voyage fréquemment dans le monde entier dans l’avion du gouvernement en compagnie de son épouse, Susan Pompeo, ce qui fait grincer des dents car elle n’a aucun rôle officiel.

