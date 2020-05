Pour l’emploi, le pire est à venir en France

Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, n’y va pas par quatre chemins : « Je suis inquiète pour l’emploi. Cette crise n’est pas une parenthèse, elle va durer. » Le premier coup de semonce a retenti fin avril : le nombre des demandeurs d’emploi en catégorie A, ceux qui n’ont pas travaillé dans le mois, a augmenté de 7,1 % en mars, soit 246 100 personnes en plus. Une poussée de fièvre qui touche pour l’instant la partie « flexible » du marché de l’emploi. « La forte augmentation s’explique par le non-renouvellement des contrats courts comme ceux des intérimaires, avance Emmanuel Jessua, économiste à Coe-Rexecode. Ce sont les plus précaires qui sont les premiers à faire les frais des mesures d’ajustement des entreprises. » Un avant-goût de mois à venir difficiles, selon Yannick L’Horty, professeur d’économie à l’université de Paris-Est-Marne-la-Vallée : « Le moment de vérité va être le deuxième trimestre. La probabilité est grande que ces chiffres soient un signal alarmant qui préfigure ce qui va se passer en avril, mai et juin. » Constat partagé par Eric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) : « La situation des entreprises n’est pas stabilisée, ce qui rend le risque de faillites important. On entrerait alors dans une crise économique plus classique qui engendrerait des destructions d’emplois, une hausse du chômage et de l’épargne de précaution qui freine le redémarrage de la consommation. »

Cette inquiétude est aussi celle du Medef : « Dans un premier temps, les entreprises ont tiré sur leur trésorerie pour maintenir la tête hors de l’eau, avance Patrick Martin, président délégué de l’organisation patronale. Mais l’activité va redémarrer lentement et beaucoup de sociétés ne vont pas retrouver leur rentabilité d’avant-crise avant longtemps, d’autant qu’elles supporteront des surcoûts liés à la crise sanitaire. C’est pour cela qu’il faut continuer à les accompagner pour empêcher une vague de faillites et de licenciements. » Fin 2020, selon le Fonds monétaire international, le taux de chômage en France aura de nouveau passé la barre des 10 %.

Pour éviter la catastrophe, le gouvernement a ouvert en grand les vannes du chômage partiel. Si tous les économistes reconnaissent l’utilité du dispositif en période de forte tempête, certains comme Pierre Cahuc (lire ci-contre) mettent en garde contre ses effets secondaires néfastes. Un message reçu cinq sur cinq par le gouvernement, qui envisage de resserrer les critères de l’activité partielle dès le 1er juin. Privées de cette aide indirecte, qui s’élève pour l’instant à 24 milliards, beaucoup d’entreprises vont se retrouver face à la dure réalité d’un monde en récession où, selon l’économiste Patrick Artus (Natixis), « les opinions vont massivement soutenir les demandes de hausse de salaires ». Outre cette exigence, le corps social et les politiques vont pousser à plus d’efforts en matière environnementale. « A ces demandes collectives, les entreprises ne pourront répondre, vu l’état de leurs comptes », prévient Patrick Artus.

Assurance-chômage à rebâtir

Pour sauver sa situation financière, le secteur privé sous pression devrait donc actionner la variable de l’ajustement des effectifs. « Les règles de l’assurance-chômage doivent être revues pour faire face à la situation exceptionnelle afin de ne laisser personne sur le carreau, notamment les jeunes », avance Marylise Léon, la numéro deux de la CFDT. « Des mesures ont été suspendues comme la dégressivité des allocations pour les cadres ou le changement du calcul du salaire journalier, poursuit la cédétiste. Mais l’ouverture des droits reste à six mois de travail contre quatre avant la réforme du gouvernement. Ce qui pénalise les plus précaires. » Le ministère du Travail, semble-t-il très à l’écoute des partenaires sociaux, a annoncé fin avril l’ouverture d’une concertation pour rebâtir une assurance-chômage à la mesure de la crise.