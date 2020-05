Le tabou du temps de travail refait surface

Un pavé dans une mare confinée. « Il faudra bien se poser la question du temps de travail pour tenter d’effacer, dès 2021, les pertes de croissance de 2020 », a lâché mi-avril Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, dans une interview au Figaro. Aussitôt dit… Aussitôt la polémique démarre avec une réponse cinglante de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. « C’est totalement indécent », s’est-il emporté, fustigeant « le retour des vieilles lunes » du patronat. Geoffroy Roux de Bézieux est obligé d’éteindre l’incendie en faisant acte de contrition. Pour mieux signer le 30 avril avec Laurent Berger un texte commun sur la nécessité de reprendre l’activité, qui, bien sûr, ne fait pas allusion au sacro-saint temps de travail.

C’est le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, qui, entretemps, a pris le relais le 22 avril sur France Inter : « Il faudra accepter de travailler jusqu’à 37 heures par semaine, c’est-à-dire aux alentours de 1 700 heures à l’année avec un quota d’heures supplémentaires autour de 300 heures. » Une solution rejetée par le gouvernement qui pour l’instant reste à bonne distance de ce débat très idéologique. Emmanuel Macron considère avoir réglé la question en 2017 avec sa réforme du Code du travail qui offre la possibilité aux employeurs de déroger aux 35 heures en période de pic d’activité, les salariés effectuant moins d’heures lors des semaines creuses. Seule obligation : la signature d’un accord collectif avec les syndicats.

Ces derniers, ainsi que les partis de gauche, phosphorent sur le sujet. L’idée : un partage du temps de travail entre les Français pour créer des emplois et ainsi faire baisser le chômage de masse qui se profile. Cette rhétorique n’est pas nouvelle : c’était déjà l’argument des socialistes en 1998 lors de la loi sur les 35 heures. Un argument également repris par la CGT, sur la ligne de Benoît Hamon, ex-candidat du PS à la présidentielle en 2017, qui voulait réduire la durée légale du travail à 32 heures par semaine.

Le télétravail change la donne

Alors, travailler plus pour relancer l’activité ? Ou partager le travail pour réduire le chômage à venir ? Les entreprises, lassées de ce débat ultra-politisé, sont sur une autre longueur d’onde. Tirant les enseignements de la crise sanitaire, Xavier Chéreau, DRH de PSA, a présenté le 6 mai son plan New Era for Agility. A terme, 80 000 cols blancs du groupe se verront proposer de travailler à distance, la présence physique sur le lieu de travail étant réduite à « une journée à une journée et demie par semaine, en moyenne ». Le cadre législatif des 35 heures est bien entendu respecté. Il n’empêche : le concept de durée légale du travail en prend un coup. Les élus du personnel des entreprises françaises plébiscitent ce type d’organisation à distance. Ils sont même 15 % à considérer que cela permet de « moins travailler » et plus de 20 % à se réjouir de pouvoir se consacrer à « plus de loisirs ». Un privilège réservé uniquement aux 38 % des salariés français dont les emplois peuvent être effectués à distance.

Qui veut sacrifier le jeudi de l’Ascension ?

L’économiste Bertrand Martinot, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a dégainé une note d’une trentaine de pages pour l’Institut Montaigne. Le postulat ? Il n’est pas suffisant de soutenir la demande avec un plan de relance de l’économie : « Il convient aussi d’agir sur l’offre ». L’idée ? « Soutenir les entreprises qui souhaitent accroître le temps de travail. » Suivent des propositions allant de la suppression définitive d’un jour férié (le jeudi de l’Ascension) au raccourcissement d’une semaine des vacances scolaires de la Toussaint de 2020, en passant par la possibilité d’imposer jusqu’en 2022 des rachats de jours de RTT. Quatre des neuf propositions visent exclusivement le secteur public avec un » réaménagement du temps de travail dans les administrations » et une « diminution du nombre de RTT à titre provisoire ». A la lecture du document, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a botté en touche : « Le problème du jour, c’est le retour au travail, et sauver l’emploi », a-t-elle réagi sur Europe 1, constatant que « les entreprises qui ont un bon dialogue social aménagent déjà le temps de travail. » P.-H. M.