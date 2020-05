Trump monte encore d’un cran dans sa guerre verbale contre la Chine. Jeudi 14 mai, le président américain a même menacé de « couper toute relation » avec Pékin. Dans la foulée, la Chine a appelé ce vendredi à un renforcement de la coopération avec les Etats-Unis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le locataire de la Maison-Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 (plus de 300 000 morts à travers le monde) aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l’apparition du virus dans la ville de Wuhan à la fin 2019.

Interrogé sur les différentes mesures de rétorsion qu’il envisageait, Donald Trump, qui a ces derniers jours évoqué la possible instauration de nouvelles surtaxes douanières, s’est montré à la fois évasif et menaçant dans un entretien à Fox Business diffusé jeudi.

WASHINGTON — President Trump: If US cut off relationship with China, we’d save $500B In an exclusive interview wit… https://t.co/FaAJm9kIMC —realNewmanRandy(@Newman S. Randy ★ ??)

« Il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire. Nous pourrions rompre toute relation », a-t-il lancé.

« Si on le faisait, que se passerait-il ? », s’est interrogé le locataire de la Maison-Blanche. « On économiserait 500 milliards de dollars si on rompait toute relation », a expliqué le milliardaire républicain, coutumier des mises en garde sans lendemain.

« Dans l’intérêt fondamental des deux peuples »

Invité à réagir, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a plaidé au contraire ce vendredi pour un renforcement de la coopération de son pays avec les Etats-Unis dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

« Maintenir des relations stables entre la Chine et les Etats-Unis est dans l’intérêt fondamental des deux peuples et celles de la paix et de la stabilité dans le monde », a-t-il ajouté devant la presse.

Le président américain, qui s’est dit « très déçu » de l’attitude de Pékin dans la gestion de la crise du coronavirus, a rejeté l’idée de s’entretenir directement avec son homologue Xi Jinping pour apaiser les tensions.