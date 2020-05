Alors qu’a lieu une nouvelle réunion des groupes de contact au format vidéo-conférence, l’armée ukrainienne a continué ses bombardements et tirs contre les zones résidentielles de la RPD (République Populaire de Donetsk), endommageant plusieurs habitations, et blessant deux civiles. L’armée ukrainienne tire sur les zones civiles de la RPD Du 12 au 14 mai 2020, l’armée ukrainienne a violé 29 fois le cessez-le-feu, et tiré 368 munitions, dont 80 obus de mortier de (…)

–

International







Source link