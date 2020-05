« Nous pensons que c’est possible d’organiser des colonies de vacances cet été », affirme l’Unosel

Pour Antoine Bretin, administrateur de l’Union nationale des organisations de séjours éducatifs linguistiques et formations en langues, il y a encore énormément de questions en suspens sur la façon dont les séjours pourront avoir lieu cet été.

« Nous pensons que c’est possible d’organiser des colonies de vacances cet été », affirme Antoine Bretin. Administrateur de l’Unosel, Union nationale des organisations de séjours éducatifs linguistiques et formations en langues, il confie à franceinfo ses doutes sur la capacité de concilier distanciation sociale et colonies de vacances mais reste convaincu qu’un cadre précis et des directives appropriées permettront aux jeunes français de partir cet été en colonie.

franceinfo : C’est une période difficile que vous traversez ?

Antoine Bretin : Effectivement, nous vivons une période très difficile depuis la fin du mois de février et le début de l’épidémie sur le territoire européen car ce sont d’abord les voyages scolaires qui ont été touchés puis les séjours des vacances de Pâques donc, c’est une période qui est particulièrement difficile pour nos organismes.

Les mesures annoncées par le gouvernement sont déjà une première respiration ?

Aujourd’hui, pour notre secteur particulier, les séjours jeunes, il n’y a pas eu tellement de mesures annoncées. Il n’y a pas de décision prise pour les séjours de cet été puisqu’on nous renvoie toujours à fin-mai, début-juin. Il y a encore énormément de questions en suspens sur la faisabilité des colonies de vacances cet été. La bonne nouvelle c’est que les vacances en France seront possibles et que les familles et surtout les jeunes pourront aller partout sur le territoire; la question c’est comment ? Les séjours en groupe seront-ils autorisés ? Quels sport pourra-t-on faire dans les colonies ? Aujourd’hui, les accueils collectifs de mineur avec hébergement sont toujours interdits jusqu’à nouvel ordre. On se pose beaucoup de questions sur la façon dont les séjours pourront avoir lieu cet été, avec quels cadres, quels protocoles sanitaires. Est-ce que le cadre sanitaire sera compatible avec l’esprit des colonies, qui n’est pas forcément facile à accorder avec la distanciation sociale ?

Est-ce-que c’est possible de conjuguer les deux ?

Nous pensons que oui. Pas forcément avec la distanciation sociale car c’est compliqué. Mais nous avons fait des propositions au gouvernement pour établir un protocole dans les accueils collectifs de mineurs avec un hébergement qui est finalement assez simple car on part du principe qu’un accueil collectif de mineurs avec hébergement fonctionne comme une famille. Nous partirions du principe que nous sommes confinés en famille du début à la fin du séjour avec hébergement. Avec des conditions très strictes vis-à-vis des contacts à l’extérieur. Donc oui, nous pensons que c’est possible d’organiser des colonies de vacances cet été.