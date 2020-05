Alex Goude, dans « Maison Lumni ». (FRANCE TELEVISIONS)

Alex Goude est très présent sur toutes les chaînes de France Télévisions depuis la fermeture des écoles. Il incarne les émissions Lumni, à la fois les cours et le magazine interactif. Et malgré la réouverture progressive des établissements scolaires, ça continue. « Ça va durer au moins jusqu’au 3 juillet, et ça ne devrait pas disparaître car on remplit une mission de service public, déclare l’animateur, metteur en scène et comédien sur franceinfo. Même si France 4 disparaît, l’offre éducative Lumni continuera. »

Ces programmes se sont montés en quelques jours, Alex Goude n’a pas hésité : « J’ai de l’expérience avec la jeunesse : j’ai commencé ma carrière sur Disney Channel, je travaille depuis 24 ans au Journal de Mickey. »

Depuis le 18 avril, ses journées déjà bien chargées se sont encore remplies puisqu’il présente aussi « Jouons à la maison » sur France 3. Programmé le week-end, le jeu va devenir quotidien à partir du 1er juin. « Je travaille 7 jours sur 7 et 20 heures sur 24 mais je ne vais pas me plaindre. La situation est dramatique pour plein de corps de métier, y compris le mien : je ne sais pas quand pourront reprendre mes pièces de théâtre, quand mes comédiens pourront retravailler ».