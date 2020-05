Michel Houellebecq ne croit pas au « monde d’après », forcément semblable à l’ancien selon lui, mais en pire. Puisse l’écrivain prophétique cette fois se tromper. Comment ne pas se réjouir de cette prise de conscience globale, de cet indispensable reset que réclament chercheurs, économistes, intellectuels ? Ils posent aujourd’hui dans « l’Obs » les bases d’un nouveau modèle, plus durable, plus généreux, plus solidaire. Peut-être peut-on aussi, dans la foulée, le souhaiter moins vertical, plus à l’écoute des territoires… En un mot, moins jacobin.

Ancré dans des siècles d’histoire, le socle républicain, fondé sur une puissance publique centralisatrice et sur la force de notre administration, est certes garant de l’unité du territoire. Mais face à la crise qui a secoué la planète, ce système, qui a contribué à la construction nationale, a aussi mis au jour ses failles. Il s’est révélé rigide, bureaucratique, peu efficace, pour ne pas dire défaillant.

Trésors d’inventivité

Dans la tempête, c’est la rapidité des décisions, l’agilité, l’expérience de l’équipage qui permettent de maintenir le cap. Tandis que l’Etat gérait plus mal que bien la pénurie, maires et présidents de régions déployaient des trésors d’inventivité, mobilisant leurs relations et leurs entreprises pour produire les précieux masques. La violence de la crise appelait une gestion fine. Elle a démontré l’intelligence des territoires. En face, les ARS, ces Agences régionales de Santé – largement centralisées comme leur nom ne le dit pas –, et leur approche comptable bien éloignée des réalités restent dans certaines régions, comme dans ce Grand-Est si durement frappé, le symbole de l’impuissance d’un pouvoir vertical, incapable de souplesse et de réactivité. Car le virus n’est pas jacobin, lui.

Pourquoi imposer un même confinement strict, sans discernement, sur l’ensemble du territoire ? Fallait-il vraiment mettre sous cloche, sept semaines durant, le littoral ouest pourtant quasi épargné ? Interdire à des élus de rendre le port du masque obligatoire ? Fermer les forêts et les plages ? Certes, les maires ont pu préparer librement la réouverture des écoles, mais ils ont surtout vécu cela comme un casse-tête.

La flexibilité du modèle allemand et l’autonomie de ses Länder ont été louées comme les clés du succès contre la pandémie. Si eux aussi ont eu à affronter des pénuries de matériels de protection, rien de comparable à la crise aiguë que la France a traversée. Dans le vieux match fédéralisme contre étatisme centralisé, le premier a indiscutablement marqué des points. Malgré des dépenses de santé équivalentes à celles de l’Allemagne (11 % du PIB), le système français a manqué de tout. De masques, de gel, de respirateurs, de bras. Rien de tel outre-Rhin.

Restaurer la confiance

Il est facile de refaire le film. Mais il n’est pas trop tard pour restaurer la confiance avec les territoires. Au contraire. La décentralisation, ce projet au cœur de la deuxième gauche, en rupture avec la première, par nature centralisatrice, étatiste et jacobine, répond plus que jamais à une attente. Non pas, comme souvent, en épaississant le mille-feuille, mais en le simplifiant. Les sondages le montrent, la défiance des Français envers l’exécutif est inversement proportionnelle à leur attachement à leurs élus locaux.

Edouard Philippe l’a finalement en partie reconnu en appelant, le 28 avril, à préserver « un maximum de souplesse », à « adapter », à « reconnaître les différences ». Sans doute faut-il aller plus loin. En juillet 2017, tout juste élu, Emmanuel Macron s’engageait, devant le Congrès réuni à Versailles, à conclure de « vrais pactes girondins » avec les régions… Cette ambition s’est diluée dans le pouvoir jupitérien. Dans le « monde d’après », il est temps de la retrouver.