Le décrochage effroyable du montant des minimas sociaux de survie en France en 32 ans, est de 25%, soit 1/4 en moins, alors même que les dépenses incompressibles sont quasi 2 fois plus importantes qu'à l'époque. Si on prend les 2 paramètres en compte, on peut dire qu'un pauvre en France est quasi 2 fois plus pauvre que dans les années 90. Pour la démonstration et pour faire simple, prenons le cas d'un foyer célibataire sans enfant. 1988 création du RMI : 304,88€ (…)

