quels sont les traitements envisagés pour faire face au coronavirus ?

“Le plasma des personnes qui ont guéri du Covid-19 serait très efficace pour soigner la maladie, même dans sa forme grave. Qu’en est-il ?”, demande Luna, une internaute. “En France, on a lancé une étude. On aura les résultats la deuxième quinzaine de mai. Mais les Américains ont déjà expérimenté ça chez plus de 5 000 patients qui étaient dans un état grave. Ils se sont aperçu que le traitement est bien supporté et la mortalité était de 15%”, explique le Dr Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

Où en est l’évolution des cas de Kawasaki liés au Covid-19 ? “L’hôpital Necker vient de publier les résultats concernant 17 enfants. En 11 jours, ils ont eu 17 patients atteints. La bonne nouvelle, c’est que tous les cas ont évolué favorablement. Mais ça a quand même été sérieux, car 11 enfants ont dû avoir des soins intensifs”, poursuit le Dr Damien Mascret.

