Martins voit loin pour le football mauritanien

Corentin Martins est le sélectionneur de la Mauritanie depuis six ans

Lui et ses Mourabitounes se sont qualifiés pour leur 1ère CAN en 2019

Interrogé par FIFA.com, l’entraîneur français rêve désormais de Qatar 2022

Corentin Martins est à la tête de l’équipe de Mauritanie depuis 2014. Et si rester six ans aux commandes d’une sélection africaine est chose rare, la décision du pays de continuer à travailler avec le Français a porté ses fruits. Martins a bel et bien révolutionné le football mauritanien

« Après avoir quitté le club de Brest, je cherchais un nouveau projet. C’est alors qu’on m’a proposé ce poste en Mauritanie. La première chose qui m’a sautée aux yeux, c’est le très bon niveau technique des joueurs, » se remémore l’ancien meneur international de l’AJ Auxerre.

Il y a le talent, et puis il y a le travail : « Nous avons décidé d’adopter une approche progressive, en prenant les matches un par un. Il fallait donner confiance aux joueurs, qui ont un grand potentiel, et les aider à faire en sorte qu’ils ne craignent plus l’adversaire « , poursuit-il. « En signant des succès, les joueurs ont gagné en confiance. Avant, on pouvait lire la peur dans leur regard avant les matches mais depuis, ils ont réussi à surmonter ces angoisses. Aujourd’hui, ils entrent sur le terrain avec la détermination de s’imposer. »

Performance historique

L’une des plus belles victoires de la Mauritanie est sans nul doute celle de Novembre 2018 face au Botswana. Elle a ouvert les portes de la Coupe d’Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. « Ce mois restera à jamais gravé dans nos mémoires » explique Martins. « Ce que nous avons vécu ce jour-là était incroyable. C’est le plus beau moment de ma carrière. Le bonheur des joueurs et du staff et le délire des fans dans les tribunes, tout cela nous a rendu fiers de ce que nous avions accompli ».

Malgré une élimination au premier tour de la CAN, les Mourabitounes ont réalisé une performance honorable en phase finale. « Il y a eu beaucoup de regrets après notre premier match, d’autant plus que nous avons tenu 30 minutes sans encaisser de but. Mais notre adversaire était le Mali, une très bonne équipe. Nous avons ensuite fait match nul contre l’Angola et nous avons très bien joué contre la Tunisie lors de notre dernière rencontre, que nous avons failli remporter. Notre participation à cette phase finale reste un bon souvenir et nous voulons maintenant nous qualifier pour la prochaine édition », annonce le coach.

Entre rêve et objectif

Martins et ses protégés se concentrent aujourd’hui sur les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™, où ils ont hérité d’un groupe équilibré comprenant la Tunisie, la Zambie et la Guinée-Équatoriale. « Nous connaissons très bien la Tunisie. C’est une équipe difficile à jouer. La Guinée-Équatoriale est comme nous. Elle espère créer la surprise. La Zambie est une bonne équipe et a obtenu de très bons résultats dernièrement. Elle a déjà été championne d’Afrique. Ce sera une tâche difficile, mais nous croyons en nos chances ».

Et de conclure : « Tous les entraîneurs rêvent de la Coupe du Monde, et je veux atteindre cet objectif avec la Mauritanie. Nous allons prendre les choses une par une et faire tout notre possible pour obtenir de bons résultats et terminer en tête de notre groupe. Oui, je rêve de Qatar 2022 ! »





Fifa