« La conduite accompagnée est-elle possible depuis la levée du confinement ? » Les réponses à vos questions du mercredi 13 mai

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: @bsr.lolo83 Si les règles restent en l’état actuel, ce n’est pas un motif impérieux pour embarquer dans un avion pour faire plus de 100 km. Mais d’ici au 15 juin, Edouard Philippe doit faire des annonces sur une éventuelle deuxième phase du déconfinement, qui pourrait passer par un nouvel assouplissement des règles. De la même façon, au niveau européen, une réouverture progressive des frontières est souhaitée par la commission européenne à l’approche des congés d’été. Bref, je pourrai vous répondre dans quinze jours 🙂

: Bonjour, ayant une fille à l’étranger, aux Pays-Bas précisément, est-ce qu’elle pourra prendre l’avion pour se rendre en France à compter de la mi juin. Merci

: @Olivia 64 Si j’en crois cette députée LREM, la garde d’enfants par les grands parents ne fait pas partie des motifs impérieux de déplacement. Selon Olga Givernet, députée de l’Ain, avec la reprise du travail des parents, « il y a un besoin d’aide à la logistique familiale« .

: Bonjour, j’ai une petite question technique : la garde d’enfant, qui constitue l’un des motifs dérogatoires à l’interdiction de se déplacer à plus de 100 km de son domicile, englobe-t’elle le droit de visite / d’hébergement des grands-parents envers leurs petits enfants prévu à l’article 371-4 du Code Civil ?Beaucoup de grands-parents dans mon entourage (dont mes propres parents) regrettent en effet de ne pas pouvoir revoir leurs petits enfants du fait de cette limitation des déplacements alors que d’autres grands-parents domiciliés à moins de 100 km de leur famille peuvent sans problème exercer ce droit…Je vous remercie par avance de votre réponse.

: @Melody 2411 C’est en tout cas un motif impérieux de déplacement. Si jamais vous tombez sur un agent zélé qui vous dresse une contredanse, il sera toujours possible de contester l’amende en obtenant un justificatif d’ici là.

: Bonjour, Demain je dois me rendre à 230 km de chez moi, afin de porter assistance a ma grand mère qui ne peux se débrouiller seule. J’ai mon attestation pour dépasser les 100km, malheureusement je n’ai aucun justificatif à fournir aux forces de l’ordre en cas de contrôle, pour justifier l’état de santé de ma grand-mère. Est-ce que je risque une amande ? Merci de votre réponse.

: Pas à ma connaissance, et effectivement, cette mesure est toujours appliquée, déconfinement ou pas.

: Bonjour, la Poste a t elle annoncé une date de levée de la restriction d’envoi des colis à 15kg ? Initialement c était pendant la durée du confinement mais cette mesure cours toujours…Merci

: @Cécilia Nous avons réalisé une infographie qui résume très bien tout ça, même si je dois vous avouer avoir galéré pour mettre correctement le mien quand j’en ai eu besoin.

: Je suis effarée du mauvais usage du port des masques (souvent sur le menton en pause en attendant de le mette ou le retirer…) pouvez vous bien expliquer comment le porter svp !!!

: Vous m’offrez l’occasion de recycler mon histoire de confiture, qui commence à devenir un classique de ce live 🙂 Prenons une analogie : vous tachez votre t-shirt avec de la confiture, c’est une galère à enlever. Vous vous tachez les mains avec de la confiture, ça part sans souci au savon. Les surfactants du savon, des molécules tensio-actives, permettent de détruire l’enveloppe du virus.

: Bonjour et merci pour votre super boulot. Question simple : pourquoi sur nos mains le corona virus ne résiste pas à un savonnage de quelques secondes à température ambiante, alors que sur un masque il faut un lavage d’une demi-heure à 60° pour en venir à bout ?

: @Nono C’est déjà le cas ! Comme le note Auto Plus, la garantie de votre voiture a été prolongée de trois mois lors de l’entrée en vigueur de la loi d’état d’urgence sanitaire du 23 mars dernier. Certains constructeurs ont même étendu cette prolongation légale.

: J’ai acheté une voiture en décembre avec une garantie de 6 mois, ma garantie sera t’elle prolongée car je n’ai pas eu l’occasion de beaucoup utiliser mon véhicule ?

: @sabrinak Si vous êtes en infraction, le tarif, c’est 135 euros par adulte.

: Bonjour. Concernant le deplacement des 100km, que se passe-t-il si une voiture avec plusieurs passagers est contrôlée ? Est-ce que ce sont tous les passagers qui seront verbalisés ? Ou le conducteur uniquement ? Merci

: @Epistolaire Je ne sais pas s’il est possible de désinfecter la machine entre chaque usager, mais La Poste indique que la fréquence de nettoyage a été augmentée. Je vous rappelle que vous pouvez vous désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, souvent en libre service dans les agences postales, après avoir laborieusement tapé l’adresse de votre destinataire dessus 🙂

: Je suis assez choquée par le manque de moyens sanitaires mis en place dans mon bureau de Poste (Lyon) : à quoi bon faire respecter la distance physique entre les clients quand les écrans des machines (pour les remises de chèque ou les affranchissements) ne sont pas nettoyés entre chaque utilisateur?? Cela se passe -t-il ainsi dans tous les bureaux de Poste? Qui décide de la procédure sanitaire?

: Tout à fait, parce que, notamment pour les masques, c’est ça où sont concentrées toutes les gouttelettes que vous émettez et celles que les autres ont pu émettre en votre direction. On sait que le virus peut survivre assez longtemps, plusieurs heures, sur du plastique ou du papier.

Je vous remets ici la fiche du ministère de la Santé sur les masques, c’est toujours utile. On y lit que, quand vous mettez votre masque à la poubelle, « un double emballage est recommandépour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte ».

: Bonsoir FI et merci pour votre travail remarquable Je suis stupéfaite et en colère de voir des masques et gants jetés par terre! Sans même parler de pollution, nous sommes censés les jeter dans une poubelle FERMÉE, c est qu il y a une raison. Savez vous s il y a un risque de transmission par ce biais?

: @Bonsoir Hélas, il va falloir vous rabattre sur le chinage sur Internet, ou alors patienter jusqu’à mi-juillet, au mieux. « Il semblerait qu’aucune activité ne soit envisagée avant au moins mi-juillet, en fonction des phases de déconfinement. Les manifestations sont toutes annulées jusqu’à cette échéance« , explique Angélique Decayeux-Ronnat, secrétaire du Cal’Doche, une revue spécialisée, à Paris-Normandie.

: Les brocantes nombreuses à cet époque vont elles avoir lieu ?

: @louna Des précisions, je ne sais pas, mais la règle générale oui : aucune note obtenue en télétravail ne comptera, donc si votre lycée est dans une zone rouge qui ne rouvrira peut-être pas ses portes d’ici au bac, le 3e trimestre ne comptera pas, sauf du point de vue de l’assiduité, qui sera prise en compte par le jury d’harmonisation des notes. Dans les zones vertes, les lycées pourraient rouvrir début juin pour quelques semaines.

: Bonsoir, avez vous des informations sur la prise en compte du 3eme trimestre dans le contrôle continu, pour les terminales pour le bac 2020 ?

: @Page Le Missouri (Etats-Unis) n’a pas attendu votre message pour réclamer justice devant les tribunaux à la Chine. Notez bien que cet Etat du Midwest reproche surtout à l’Empire du Milieu d’avoir minimisé la gravité de la pandémie, pas d’avoir été le premier foyer.

Selon Foreign Policy, l’action en justice a très peu de chances d’aboutir, notamment parce que la législation américaine restreint fortement les recours contre les pays étrangers.

: Étant donné que le Covid19 est apparu en Chine, les états peuvent-ils demandé une réparation/des dommages et intérêts à la Chine ?

: Ils ne retourneront pas tous au bureau (en tout cas, nous, à franceinfo.fr, on reste à la maison probablement jusqu’à la rentrée). Mais il est vrai qu’il risque d’y avoir plus de monde dans les transports parisiens à partir de cette date. S’il est prévu d’augmenter la fréquence des trains jusqu’à la normale, on ne pourra pas pousser les murs du métro pour respecter le mètre de distanciation physique.

: La majorité des télétravailleurs en Ile de France étant toujours en télétravail, que se passera-t-il dans les transports à partir du 2 juin quand tous ces actifs retourneront au bureau ?

: @histoiredechanger Il y a plein de questions qui se posent pour les clubs de foot avec cette pandémie, à commencer par la date de la fin de la saison et des dates du mercato (le marché des transferts), qui y sont conditionnées. Comme, à quelques jours près, les championnats européens se sont coordonnés sur la fenêtre des transactions, j’imagine que la décision sera prise quand on y verra plus clair. En France, le début du mois de juillet tient la corde.

: Bonjour a vous et big up pour le travail tout simplement énorme fournis depuis deux mois. Une question existentielle me taraude. Le mercato estival est-il impacté en terme de date à cause de la covid19 ? Important pour savoir si Neymar jr doit ou ne doit pas retourner au FC Barcelone ?

: @Marc Mais oui on peut 🙂 On compte ce soir 543 nouvelles admissions enregistrées depuis la veille dans les hôpitaux, contre 833 il y a une semaine. Au total, 21 071 personnes sont désormais hospitalisées pour une infection au coronavirus (contre 23 983 il y a une semaine).

: Bonjour, serait-il possible de connaître le nombre de nouvelles hospitalisations quotidien? Il me semble que ce serait un indicateur intéressant pour voir si l’épidemie progresse ou recule. Merci d’avance

: Bonsoir, pouvez vous vérifier vos informations sur le nombre de décès? J’ai consulté le site Santé Publique France, et ils mentionnent +105 nouveaux décès à l’hôpital ? 🧐🧐🧐 Merci.

: @Lucas 59 Parce que le chiffre d’hier était un peu surévalué, parce qu’on ne compte ce soir que les morts à l’hôpital (98 morts donc) sans le bilan des Ehpad. Pour vous donner une idée, lundi, on y comptait 65 morts. On est donc certains que le chiffre d’aujourd’hui est sous-évalué. Cela dit, quand on observe les chiffres sur le plus long terme, la tendance est toujours à la baisse.

: #CORONAVIRUS Bonjour Pierre j aimerai savoir comment c est possible que hier on se trouve à 368 mort et aujourd’hui 83 mort

: Excellente remarque ! Pas d’erreur dans les calculs de la DGS ce soir, mais la correction d’une erreur effectuée hier. Le bilan des Ehpad a été révisé à la baisse par rapport à hier soir à la suite d’une erreur de comptabilité : il est désormais établi à 9 973 (en baisse de quinze décès) mais n’intègre pas les données du jour.

: Vous annoncez 27074 décès soit + 83 (a priori, ehpad compris) en 24h merci de m’expliquer comment on peut avoir 17101 décès à l’hôpital soit + 98 pendant ces mêmes 24 h ?

: Bonsoir @latêtequitourne. Peut-être votre tête tourne-t-elle car vous avez la science infuse, ce qui n’est pas notre cas. Or, il y a un débat dans la communauté scientifique sur la possibilité d’obtenir cette fameuse immunité collective (entre autres, l’Institut Pasteur y croit, l’OMS demeure sceptique) et je me garderai bien de trancher la question dans ce live. Dont c’est aussi le principe de donner la parole à des opinions contradictoires.

: hier vous rapportiez les propos très sérieux de scientifiques qui expiquaient que l’immunité était un leurre et aujourd’hui vous rapportez ces propos d’autres scientifiques qui définissent les critères pour qu’une immunité puisse exister… (!) En fait vous vous empressez de répeter tout et son contraire, au kilomètre ! Mais pour nous il est impossible de savoir ou comprendre ! trop de news tue les news !

: @Emeric Il doit s’agir d’un des rares mariages qui demeurent autorisés (qui implique par exemple un militaire devant se rendre sur un théâtre d’opérations), comme le prévoit l’article 75 du Code Civil. Mais pour que le mariage soit valide, il faut que les deux témoins soient présents, ce qui fait que je pense que votre cas se défend comme « motif familial impérieux » devant la maréchaussée qui vous contrôlera, pour peu que vous ayez sur vous l’indispensable paperasse.

: Bonjour. Habitant dans un autre pays européen que la France, je suis témoin pour un mariage en Bretagne fin mai. Sera t’il possible de m’y rendre?

: @On tire ou on pointe, ou pas ? Si les articles sont contradictoires, c’est sans doute parce que certaines préfectures ont expressément autorisé la reprise de la pratique pour les amateurs (comme les Alpes-Maritimes) et d’autres pas. La pratique en club n’est pas possible à ce stade. Notez que si vous sortez le cochonnet du placard, il faudra que chaque joueur dispose d’un espace de 4m2, comme pour les autres sports en extérieur.

: Pétanque possible ?Certains articles disent oui ( à moins de 10) d autres non ( sport collectif ;). Peut on trancher ? Merci beaucoup

: @anonyme Si on prend les grandes salles de spectacle de plus de 5 000 places, comme le Zénith, l’AccorHôtel Arena ou la Seine Musicale, rien n’est prévu avant la fin de l’été.

: Bonjour FI, est ce que vous savez jusqu’à quand les concerts dans des grandes salles de spectacles sont annulés ? Merci

: @La question qui tue En théorie, vous êtes censée vous éloigner à 10 mètres des autres cyclistes car les gouttelettes portent plus loin sur une bicyclette et en plein effort. Je n’ai pas vu mention d’une exception pour la pratique du sport (au contraire de la promenade par exemple).

: Bonjour Pierre. Si je fais du vélo avec mon mari, sommes-nous obligés de rouler avec 10m d’écart?

: @cocoplage C’était le cas jusqu’au 7 mai dernier, quand il y avait encore trois couleurs sur la carte. La DGS a indiqué que la carte serait remise à jour quand il y aurait un changement notable de situation. Soyez sûrs que nous vous tiendrons informés.