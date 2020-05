Koulibaly, Pjanic, Kamara… A Paris, l'été sera brûlant malgré la crise

« TRANSFERTS – Malgré des pertes financières importantes à cause de lu0027arrêt de la saison dû au coronavirus, le PSG devrait renouveler en partie son effectif cet été. Selon divers médias, dont Lu0027Equipe, le club de la capitale, qui disposera du0027une enveloppe plus limitée, vise quatre profils principaux : un gardien remplaçant, un défenseur central, des latéraux et un milieu de terrain. »







Fifa

Partager cet article: Tweet

Plus