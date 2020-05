A Paris, la réouverture des bars et restaurants n’est pas pour tout de suite

C’est une date que les restaurateurs attendaient avec impatience, avec cette question, essentielle pour la survie de leur entreprise : quand vont-ils pouvoir rouvrir ?

Edouard Philippe a pensé à eux ce jeudi 14 mai, lors de la présentation de son plan pour le tourisme en annonçant que la réouverture des restaurants, cafés et bars sera fixée la semaine du 25 mai. « Si la situation ne se dégrade pas, les cafés et restaurants des départements verts pourront ouvrir le 2 juin », ambitionne encore le gouvernement.

Mauvaise nouvelle pour les départements rouges

Une bonne nouvelle pour les restaurateurs établis dans un département vert. Une mauvaise, en revanche, pour ceux qui sont dans des départements qui sont encore classés rouges par le gouvernement lors de la présentation de la fameuse carte jeudi 7 mai, à savoir tous les départements des quatre régions Île-de-France, Grand Est, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Mayotte. Une carte qui devrait être modifiée avant le 2 juin.Les mesures de déconfinement seront plus sévères en Île-de-France

Edouard Philippe a par ailleurs annoncé que l’accès au fonds de solidarité, pour les entreprises du secteur des cafés, hôtels, restaurants, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, sera prolongé jusqu’à fin 2020, comme le demandaient les professionnels.

En revanche, le gouvernement n’a pas fait de geste sur la TVA, qu’un collectif de restaurateurs emmené par Olivier Bertrand, le patron du groupe Bertrand (Quick, Burger King, Hippopotamus…) souhaitait voir abaissée à 5,5 %.

Pour « soutenir la demande » et inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu’ils pourront rouvrir, le plafond journalier des tickets-restaurants sera doublé, à 38 euros, et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, jusqu’à fin 2020.