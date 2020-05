14-Juillet, Légion d’honneur… Comment le gouvernement va rendre hommage aux soignants

« Aux grands hommes la patrie reconnaissante », peut-on lire au-dessus de l’entrée du Panthéon. Cette fois-ci, ce sont les personnels soignants, femmes et hommes, qui auront droit à un hommage de la Nation lors des festivités du 14-Juillet, a annoncé Sibeth Ndiaye mercredi 13 mai, lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil des ministres. Les médecins, infirmiers, réanimateurs et toutes celles et ceux qui sont en première ligne face au coronavirus seront donc remerciés.

Et la porte-parole du gouvernement d’expliquer : « Le président de la République a souhaité une reconnaissance qui soit également symbolique, de la nation tout entière, envers ceux qui se sont mobilisés dans cette épidémie et continuent à le faire. »

Emmanuel Macron souhaite « que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l’hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19 », a indiqué la porte-parole du gouvernement.

Une médaille pour les personnes « dévouées » pendant la crise

Sibeth Ndiaye affirme également qu’une promotion unique de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite sera publiée le 1er janvier 2021, et comprendra « une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d’activité ».

La porte-parole du gouvernement a encore annoncé qu’une « médaille de l’engagement face aux épidémies » serait « réactivée », afin de « récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19 ».