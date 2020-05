10 choses à savoir sur Agnès Pannier-Runacher

1. Masques

« Je suis devenue la spécialiste des masques, des écouvillons et des surblouses. » A Bercy, dans l’ombre de Bruno Le Maire, qui gère le choc pour l’économie française, la secrétaire d’Etat est la cheville ouvrière de l’approvisionnement en matériel médical d’urgence. Un secteur pas totalement inconnu : elle a dirigé le cabinet de Rose-Marie Van Lerberghe, la directrice des Hôpitaux de Paris entre 2003 et 2006.

Suivre et comprendre la crise du coronavirus avec « l’Obs »

Aujourd’hui, c’est à elle de pallier la pénurie, d’organiser la production en France et les commandes à l’étranger pour que les « 200 millions de masques par semaine à partir du 11 mai » promis soient bien livrés. Un de ses collaborateurs anime un groupe de 243 acheteurs (entreprises, collectivités locales…) qui partagent leurs informations sur les meilleures filières d’importation.

2. Eloges

« Dès qu’un sujet est réglé, un autre arrive », affirme-t-elle. Avec son ministre de tutelle, elle planche aussi sur l’aide aux entreprises en difficulté et le soutien aux commerçants et artisans mis à l’arrêt par le Covid-19. Dans les milieux patronaux, on ne tarit pas d’éloges sur cette « découverte » qui se démène et règle des problèmes concrets. Bruno Le Maire est aussi très content de sa secrétaire d’Etat. « Elle est très préciesuse, tu lui donnes un sujet, tu sais que ça va être réglé », dit-on dans l’entourage du ministre de l’économie.Comment redémarrer l’économie ? 10 questions pour comprendre une crise sans précédent

3. Vraies bourdes

Propulsée sur les plateaux télé, la diplômée de HEC et de l’ENA (même promotion que le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler) s’est attiré les foudres pour des déclarations malheureuses. « C’est le moment de faire des bonnes affaires en Bourse… », lâche-t-elle le 10 mars sur CNews alors que la crise s’annonce.

Un mois plus tard, elle semble dire tout haut ce que le Medef pense tout bas : « Il faudra probablement travailler plus. » Sujet explosif. « Elle pensait aux petits commerçants contraints de rattraper leur chiffre d’affaires », assure son entourage. Le ministre Bruno Le Maire prend ses distances. Mais Edouard Philippe se garde bien de clore le débat.

4. Fausses bourdes

« Il y a beaucoup d’exégèse de nos propos », déplore-t-elle. Les réseaux sociaux lui font même dire ce qu’elle ne dit pas : dans un extrait vidéo tronqué, elle semble indiquer que le port du masque ne serait pas obligatoire dans les transports. « Les bras m’en tombent », réagit le professeur Juvin. « Merci d’écouter avant de réagir trop vite », lui répond-elle sur Twitter.

Où sont les masques ? Le scandale d’une pénurie

5. Fonceuse

Agnès Pannier-Runacher sied bien à la « start-up nation ». Elle parle « franglais », techno, cash, ne se laisse pas démonter par les polémiques :

« Dans la crise, je fonce. Je n’ai pas le temps de me demander ce que je ressens. On s’en prend plein la figure mais on doit juste livrer. En ce moment, vous avez beaucoup de parleux qui expliquent aux faiseux ce qu’il faut faire, tout en disant eux-mêmes noir et blanc à quelques semaines d’intervalle. »

6. Macron

Elle a rencontré Emmanuel Macron en 2007 lors d’un déjeuner de son corps d’origine, l’inspection des Finances, dont le futur président est alors chef de mission. A l’époque, elle est directrice adjointe des finances et de la stratégie de la Caisse des Dépôts. Purs produits de Bercy, « Agnès » et « Emmanuel » restent en contact. Si bien que, neuf ans plus tard, quand le candidat lance En Marche !, Agnès Runacher – dont le mari, Marc Pannier, lui aussi inspecteur des Finances, est cadre dirigeant chez Engie – adhère au mouvement. Elle devient la référente pour le 16e arrondissement de Paris.

Alerte au « Big bang Covid-19 » dans les têtes des politiques

7. Loisirs

Elle aime rappeler qu’elle vient du monde des loisirs. Avant d’être appelée au gouvernement, elle était directrice générale déléguée de la Compagnie des Alpes, leader mondial des stations de sports d’hiver. Après l’élection d’Emmanuel Macron, son nom avait été cité pour la présidence de la RATP et celle de la Caisse des Dépôts.

8. Jetons

Elle est la ministre qui était la mieux rémunérée avant son entrée dans l’équipe Philippe 3, nommée en octobre 2018. En plus de son job à la Compagnie des Alpes, elle percevait des jetons de présence comme administratrice de plusieurs grandes sociétés comme Bourbon (offshore pétrolier) ou Elis (entretien d’articles textiles et d’hygiène). Elle a démissionné de tous ces postes en entrant au gouvernement.

9. Paris

Cette mère de trois enfants – l’aînée est en études de médecine, le second en quatrième et le troisième en CE2 – figurait en septième position sur la liste d’Agnès Buzyn aux municipales dans le 16e arrondissement. Elle y a été largement distancée par celle de Rachida Dati au premier tour.

10. L’après

« Cette crise nous autorise à penser autrement. Le cadre de jeu historique a explosé. » Bien sûr, la secrétaire d’Etat à Bercy n’oublie pas qu’il faudra rembourser la dette. « Mais ça ouvre un champ des possibles sur la transformation écologique et numérique de notre économie ou encore sur la réimplantation de filières en France, dans le textile par exemple… »