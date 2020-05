WorldCupAtHome : Des stars et une deuxième étoile au menu

Les supporters ont choisi trois nouveaux matches #WorldCupAtHome

Coupe du Monde : Brésil – Colombie (2014) et France – Croatie (2018)

Coupe du Monde U-17 de la FIFA : Mexique – Brésil (2005)

Depuis neuf semaines, nous revivons ensemble les plus grands matches de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et des compétitions de jeunes de la FIFA. L’aventure touche à sa fin ce week-end, avec les dernières rediffusions #WorldCupAtHome. Quelle meilleure conclusion pour cette grande et belle campagne que la finale de Russie 2018 ? Rendez-vous dimanche pour revivre l’exploit des Bleus ! Les supporters qui se sont exprimés sur Twitter ont également souhaité revivre une affiche de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2014, mais aussi une rencontre mémorable de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Pérou 2005™.

L’incroyable finale disputée au stade Loujniki a offert la plus belle des conclusions à Russie 2018. Ne manquez pas l’occasion de revivre la leçon de football dispensée par Pogba et Mbappé face à la Croatie de Luka Modric. Quatre ans plus tôt, c’est un choc 100% sud-américain entre le Brésil et la Colombie, en quart de finale de l’épreuve suprême, qui avait tenu en haleine toute la planète football. Vous pourrez suivre en intégralité cette rencontre, qui avait marqué le destin de la Seleçao… pour de bonnes et de mauvaises raisons. La dernière rediffusion d’une affiche de la Coupe du Monde U-17 sera l’occasion d’assister à l’avènement du Mexique de Carlos Vela et Giovani dos Santos face au Brésil.

**Le programme du week-end (FIFATV on YouTube) :

**

Vendredi 20h00 CET : Mexique – Brésil, finale de Pérou 2005

Samedi 18h00 CET : Brésil – Colombie, quart de finale de Brésil 2014

Samedi 18h00 CET : France – Croatie, finale de Russie 2018

Les fans peuvent se joindre aux discussions sur #WorldCupAtHome via Twitter, en suivant @FIFAWorldCup, et accéder à un vaste éventail de vidéos et d’archives sur FIFA.com et FIFATV sur YouTube.

