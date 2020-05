Les larmes couleront dans le prochain James Bond selon Léa Seydoux

La franchise James Bond contient tous les ingrédients d’un bon film d’action ! Explosions, poursuites en voiture, combats à mains nues, répliques cultes, jolies femmes,… les épisodes récents dans lesquels figure Daniel Craig ne faisant pas exception ! Mais selon Léa Seydoux – qui jouera (une nouvelle fois) dans le prochain James Bond, on devrait s’attendre à un élément supplémentaire dans Mourir Peut Attendre : de fortes émotions, jusqu’à nous faire pleurer !

« Il y a beaucoup d’émotions dans ce Bond. C’est très émouvant. Je parie que vous allez pleurer, si vous aimez pleurer. Quand je l’ai regardé, j’ai pleuré, plutôt étrange, car je joue dedans ».

Léa Seydoux a, en effet, déclaré que Mourir Peut Attendre jouait énormément sur les émotions brutes : préparez donc les mouchoirs ! Ou peut-être, allez-vous plutôt essayer de rester stoïque, comme tout bon espion qui se respecte… et ainsi, ne laisser échapper qu’une seule larme virile de vos paupières ! Dans les deux cas, il semblerait bien que ce nouveau film soit le Bond le plus émouvant jamais réalisé.

Reprenant son rôle du Dr Madeleine Swann du précédent opus, Spectre (notre critique ici), l’actrice a également profité de cette sortie pour parler plus généralement de la franchise James Bond. La question du regard masculin quant aux célèbres « Bond girls » a bien évidemment été balayée… suggérant que Bond lui-même pourrait également être considéré comme un objet sexuel !

« Ce qu’on oublie, c’est que James Bond est aussi un objet sexuel. C’est l’un des rares, peut-être l’un des seuls personnages masculins à être sexualisé. Je pense que les femmes aiment voir Bond, non ? Voir son corps. Non ? Vous ne croyez pas ? J’aime voir des hommes sexy en maillot de bain « !

Léa Seydoux fait bien évidemment allusion à la scène de Casino Royale dans laquelle Daniel Craig (dans le rôle de Bond) sort de la mer dans le plus petit maillot de bain que le grand écran n’ait jamais vu ! Si cette scène est désormais culte, celle des parties de poker contre le Chiffre le sont encore plus pour les amateurs de jeux de casino. D’ailleurs, si vous en faites partie (et que nous n’avez pas le même budget que notre cher James Bond), vous pourrez toujours vous tourner vers les nombreux casinos en ligne proposant du poker en ligne. Un exemple ? Nous vous conseillons de lire cet avis complet du casino Jackpot City, utilisé par de nombreux joueurs mondialement. Quoi qu’il en soit, ce rôle avait fait la Une de nombreux journaux à l’époque et a permis à Craig de devenir un 007 légèrement différent, comparé aux autres acteurs.

La dernière participation de Daniel Craig en tant que 007

Mourir Peut Attendre fait suite au précédent film, Spectre (sorti en 2015), cinq ans après la capture d’Ernst Stavro Blofeld et la fin du service actif de James Bond.

Le synopsis de Mourir Puet Attendre : James Bond est approché par Felix Leiter, l’un de ses amis officier de la CIA, qui lui demande de l’aider à rechercher Valdo Obruchev, un scientifique disparu. Lorsqu’il devient évident qu’Obruchev ait été enlevé, Bond doit faire face à un danger comme le monde n’en a jamais vu auparavant, bien évidemment !

Le film met en scène Daniel Craig dans sa cinquième et dernière sortie en tant qu’agent fictif du MI6. Il est réalisé par Cary Joji Fukunaga d’après un scénario de Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes reprennent leur rôle des films précédents. Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik et Billy Magnussen se joignent au casting.

Mourir Peut Attendre… la fin de l’épidémie !

A savoir aussi que Mourir Peut Attendre devait initialement sortir ce mois-ci, mais sa sortie a été reportée en novembre en raison des circonstances actuelles. Cependant, selon les dernières nouvelles (début mai), il se pourrait même qu’il soit repoussé jusqu’en 2021… Il va donc falloir s’armer de patience avant de pouvoir apprécier le 25ème opus du plus célèbre des agents secrets !