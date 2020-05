Disponible en VOD : Selfie

Selfie

France : 2020

Réalisation : Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque

Scénario : Giulio Callegari, Noé Debré, Hélène Lombard, Julien Sibony, Bertrand Soulier

Acteurs : Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein

Editeur : Apollo Films

Durée : 1h47

Genre : Comédie

Date de sortie cinéma : 15 janvier 2020

Date de sortie VOD : 15 avril 2020

Synopsis : Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

Habilement sous-titré « De l’influence du numérique sur les honnêtes gens », Selfie est un film à sketches nous donnant à suivre cinq histoires assez différentes les unes des autres, ayant pour dénominateur commun notre addiction aux nouvelles technologies. Afin de créer du « liant » et des passerelles entre les différents récits, les nombreux personnages apparaîtront régulièrement d’une histoire à une autre, passant du statut de héros à celui de personnage secondaire, voire même à la figuration pure et simple. Une façon pour les cinq cinéastes à la barre de Selfie de donner une identité toute particulière au film, tout en faisant un petit clin d’œil à la narration morcelée et aux nombreux flash-backs / flash-forwards d’un film tel que Pulp fiction (Quentin Tarantino, 1994).

Si le film à sketches n’est à proprement parler ni un genre très populaire, ni une spécialité française, les anthologies « thématiques » ayant pour vocation de faire rire avec les travers les plus honteux et les plus inavouables de la société hexagonale se suivent avec une certaine régularité sur grand écran. Ainsi, les deux derniers exercices en date étaient Les infidèles (2012) ou à Ils sont partout (2016). Après l’infidélité et l’antisémitisme, c’est donc à la dépendance aux nouvelles technologies qu’ont voulu s’attaquer Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque. Venus d’univers assez différents, les cinq réalisateurs ont donc fait le pari avec Selfie de réussir le difficile exercice du film collégial et du récit décomposé en « sketches ». Quel que soit le genre qu’il aborde, l’exercice de l’anthologie pose en effet souvent des problèmes de rythme et d’équilibre, voire même d’homogénéité. Ainsi, même lorsqu’il n’est mis en scène que par un seul et même cinéaste, le film à sketches souffre souvent de longueurs, l’ennui venant insidieusement se loger dans les ruptures de ton ou les fluctuations d’inspiration que l’on pourra retrouver d’un sketch à un autre.

Contre toute attente, le défi est relevé haut la main, le film terminé s’apparentant au final d’avantage à un long-métrage développant plusieurs intrigues parallèles qu’à la trop sage et classique succession de sketches à laquelle nous a pourtant habitué le genre. La tonalité générale de Selfie est homogène, et tournée vers l’humour corrosif. Le film dévoilera en effet rapidement sa nature de petite perle d’humour noir, par moments imparable. D’une noirceur, d’une acuité et d’un cynisme qui imposera même aux moins « accros » du numérique à remettre en question leur propre utilisation des différents outils modernes, Selfie est par ailleurs mis en scène avec classe, écrit avec une finesse redoutable, et surtout extrêmement drôle. Au final, et même si chacun aura forcément son sketch préféré, l’ensemble ne souffrira que très peu du côté un peu « inégal » que l’on rencontre habituellement avec les anthologies.

Puissant, excessif, pointant du doigt des comportements sociaux qui semblent décidément bien universels, Selfie s’amuse sans vergogne de la petitesse de l’humain en général dans cinq sketches dont la clairvoyance moqueuse diffuse au fur et à mesure au spectateur un étrange sentiment de « réalisme » qui fait vraiment froid dans le dos. Une belle réussite.