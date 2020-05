Coronavirus : la mortalité plus marquée selon la taille des villes

Une étude de l’Insee montre que la crise sanitaire liée au Covid-19 semble se traduire par un excédent de décès enregistrés en France ces dernières semaines par rapport à cette même période sur les cinq dernières années, avec 26% de décès en plus entre début mars et mi-avril. Si les chiffres ne peuvent pas être directement reliés à l’épidémie, le document fait également état d’une situation paradoxale : la hausse des décès est plus forte dans les territoires densément peuplés bien que la population y soit en moyenne plus jeune.





Sante magazine