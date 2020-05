Après la pandémie, changer les villes

Chaque semaine, Courrier international explique ses choix éditoriaux et les débats qu’ils suscitent parfois dans la rédaction. La une de ce numéro est consacrée aux mégalopoles. Comment rendre les villes à nouveau vivables après la pandémie de Covid-19 ? Comment concilier densité et distanciation sociale ? Transports, habitat, urbanisme… Partout dans le monde, urbanistes, architectes et scientifiques commencent à y réfléchir.







