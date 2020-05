66 « marcheurs », écologistes et socialistes font des propositions communes

Ils ne viennent pas des mêmes bancs au Parlement mais ont réussi à se mettre d’accord sur un début de programme commun qui pourrait se résumer ainsi : plus de social et plus d’écologie ! Soixante-six des parlementaires qui avaient lancé la plateforme citoyenne « le Jour d’après » délivrent aujourd’hui 30 propositions communes pour l’après-crise.

Lancée par les « marcheurs » dissidents Matthieu Orphelin et Paula Forteza et par le député toujours à LREM Aurélien Taché, cette série de mesures est soutenue par des élus de l’actuelle majorité (Laurianne Rossi, Guillaume Chiche ou Barbara Pompili), des centristes (l’élu parisien d’Agir Pierre-Yves Bournazel), mais aussi des socialistes (Guillaume Garot) et des écologistes (le sénateur Ronan Dantec).

On trouve aussi dans les signataires le candidat dissident à Paris Cédric Villani, l’ex-secrétaire national d’EELV et désormais eurodéputé élu sous les couleurs LREM Pascal Durand ou la députée Martine Wonner exclue du groupe En Marche ! pour ne pas avoir voté le plan de déconfinement. Ensemble, ces 66 élus formulent plus que des vœux pieux ou très généraux, même si leur programme en comporte aussi : faire de l’hôpital une priorité nationale, encourager le télétravail et entreprendre la révolution des mobilités décarbonées…Macron relativise la fronde dans la majorité

Mais ces élus de sensibilités différentes s’accordent sur des propositions plus concrètes, notamment la création d’un impôt exceptionnel et ponctuel sur le patrimoine. Pas sûr que tous les « marcheurs » suivent… En matière fiscale, ils prônent aussi de rendre l’impôt sur le revenu plus progressif. Mais pas, par exemple, de revenir sur la suppression partielle de l’ISF décidée en début de quinquennat.

Postes en Ehpad, revenu universel…

Au chapitre santé, ces promoteurs d’une autre politique proposent de créer 200 000 postes supplémentaires en trois ans dans les Ehpad, de commencer par revaloriser de 200 euros par mois le salaire des soignants et d’instaurer un moratoire sur la suppression de lits dans les hôpitaux. Pour la solidarité, on trouve la création d’un revenu universel, chère à l’ancien candidat socialiste Benoît Hamon, en commençant par élargir le RSA aux 18-25 ans.

Un axe leur paraît également incontournable : la souveraineté, un mot devenu très à la mode dans plusieurs familles politiques. Pour eux, elle se décline au niveau des territoires pour l’alimentation et la relocalisation de la production d’équipements de protection pour les soignants. Et au niveau européen pour accélérer la transition énergétique que tous ces élus appellent de leurs vœux.

Quel sera le sort de ces propositions, signées par des figures de l’aile gauche de la majorité ? Peuvent-elles servir de plateforme à d’éventuels frondeurs, qui seraient prêts à créer un nouveau groupe à l’Assemblée nationale ? Les promoteurs de cette initiative assurent qu’il n’en est rien puisque leur démarche associe aussi des écologistes ou des socialistes. N’empêche, elle traduit au moins l’aspiration d’une partie des macronistes, ralliés ou historiques, à une fin de quinquennat orientée sur la sociale-écologie.

