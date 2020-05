“Les Français ne peuvent pas se passer de nous, les Britanniques”

Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont entendus sur une dérogation qui autorisera les allées et venues d’un côté et de l’autre de la Manche sans mise en quarantaine. Un chroniqueur du Daily Telegraph en profite pour commenter, sur un ton très caustique, ce que la France doit au Royaume-Uni en matière de tourisme.







