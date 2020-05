Disponible en VOD : L’esprit de famille

L’esprit de famille

France : 2020

Réalisation : Éric Besnard

Scénario : Éric Besnard

Acteurs : Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko

Editeur : Apollo Films

Durée : 1h34

Genre : Comédie

Date de sortie cinéma : 29 janvier 2020

Date de sortie VOD : 8 mai 2020

Synopsis : Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement…

Au cœur du cinéma français depuis toujours, les thématiques liées à la « famille » ont souvent inspiré les cinéastes : conflits entre générations, difficultés à vivre ensemble, incertitudes quant à la « place » à occuper au sein du cocon familial (et plus largement dans la société), recomposition du modèle familial traditionnel… Des thématiques ayant finalement inspiré autant de drames que de comédies au fil des années. Des thématiques que l’on retrouve également au cœur de L’esprit de famille… Dont on ne sait réellement déterminer au final s’il s’agit d’un drame ou d’une comédie.

Une chronique de mœurs tirant sur le fantastique, peut-être. A moins que l’élément fantastique du récit imaginé par Éric Besnard ne soit utilisé qu’à des fins purement symboliques, comme une illustration supplémentaire des failles psychologiques des différents membres de la famille du film, aux fêlures assez marquées. Toujours est-il que L’esprit de famille a un peu le cul entre deux, trois, quatre chaises peut-être, tantôt ouvertement bouffon, tantôt tragique, tantôt simplement tendre ou doux-amer. Une chose est sûre, le film d’Éric Besnard déborde clairement du simple cadre de la comédie franchouillarde. D’ailleurs, on ne trouvera que peu de « gags » ou de séquences dont la vocation première est de faire sourire : tout juste pourra-t-on citer la discussion sur « l’Anaconda » qui précède le match de rugby sur la plage, ou la séquence durant laquelle le personnage incarné par Jérémy Lopez n’arrive plus à articuler suite à l’ingestion de cachets et se met à parler comme un « ch’ti ».

Ne vous attendez donc pas à rire aux éclats devant L’esprit de famille : l’objectif d’Eric Besnard est doute d’avantage orienté vers l’émotion. Malheureusement, à force de ne pas choisir de ligne directrice affirmée, le film s’en ressent également un peu de ce côté-là. L’objectif, quel qu’il soit, semble donc manqué de peu, même si les acteurs – et notamment le trio féminin composé par Josiane Balasko, Marie-Sophie Baup et Isabelle Carré – y mettent du cœur pour tenter de faire vivre à l’’écran leurs personnages.

Sorti au cinéma le 29 janvier 2020, L’esprit de famille a réuni 240.000 français dans les salles obscures. Son exploitation ayant été écourtée par la crise sanitaire du COVID-19, le film bénéficie aujourd’hui d’une seconde chance en VOD.