déplacements à plus de 100 kilomètres de son domicile et circulation à deux sur un deux-roues

Comme depuis le début du confinement, France 2 continue de répondre à vos nombreuses questions sur le coronavirus et les mesures prises pour éviter sa propagation. Première question : « Où trouver la nouvelle attestation pour faire plus de 100 kilomètres autour de chez soi ?« .



« Vous pourrez la télécharger et l’imprimer via le site du ministère de l’Intérieur ou celui de franceinfo.fr, répond la journaliste Nabila Tabouri, en direct du plateau du 13 Heures. La version numérique existe également. L’attestation ne sera nécessaire que si vos déplacements dépassent un périmètre de 100 kilomètres à vol d’oiseau autour de votre résidence. En dessous, vous n’en avez plus besoin ». Pour aller au-delà de cette distance, il faut un motif impérieux, à l’instar d’un trajet professionnel, ainsi que des raisons familiales.

