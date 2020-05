WorldCupAtHome | États-Unis – Japon (Canada 2015)

#WorldCupAtHome : finale en forme de revanche remportée par les États-Unis contre le Japon

Carli Lloyd inscrit un triplé et entre dans le livre des records

Revivez le sacre des États-Unis à Canada 2015, le lundi 11 mai à 20h00 CEST

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ s’était terminée en extase pour le Japon et dans l’agonie pour les États-Unis. Les Nadeshiko avaient surpris le monde entier en s’imposant en finale à l’issue d’une séance de tirs au but. Quatre ans plus tard, quand les deux pays ont à nouveau eu rendez-vous, encore une fois en finale, les Stars and Stripes n’ont pas laissé passer l’occasion de prendre leur revanche.

Aucune joueuse n’a mieux personnifié l’assurance des États-Unis au BC Place de Vancouver que Carli Lloyd, qui a inscrit trois buts dans les 16 premières minutes. Le troisième but de ce triplé n’a pas été seulement le plus beau. Inscrit sur une frappe déclenchée du rond central, il est l’un des plus mémorables de tous les buts marqués en finale de Coupe du Monde.

La finale de la Coupe du Monde Féminine 2015 vient clôturer une autre semaine de matches emblématiques de notre série #WorldCupAtHome présentés via FIFATV sur YouTube. Regardez-la le lundi 11 mai à 20h00 CEST. Vous pouvez aussi apprécier des dizaines d’autres rencontres de Coupe du Monde en intégralité grâce à cette playlist.

